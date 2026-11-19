Jubilación con sólo 10 años de aportes: qué personas pueden solicitarla en ANSES y qué condiciones deben cumplir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un régimen de jubilación especial para quienes no completen los 30 años exigidos.

Esta alternativa permite acceder a una prestación mensual con al menos diez años con aportes, pero también fija condiciones vinculadas con la edad y el momento en el que se realizaron los trabajos.

Jubilación con 10 años de aportes: cómo es la Prestación por Edad Avanzada

La Prestación por Edad Avanzada es un beneficio previsional destinado a los trabajadores que alcanzaron una edad determinada, pero no reunieron los 30 años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

Tiene como principal objetivo reconocer una cobertura económica a quienes no completaron la cantidad de contribuciones exigidas por el régimen.

Jubilación con sólo 10 años de aportes: qué personas pueden solicitarla en ANSES y qué condiciones deben cumplir. ANSES

Pueden acceder hombres y mujeres que hayan trabajado bajo relación de dependencia o como autónomos, lo que contempla la posibilidad de combinar aportes de ambos regímenes.

Además, la normativa establece que los solicitantes no hayan prestado servicios como empleadas domésticas y que no sean beneficiarios de otra jubilación, pensión o retiro civil o militar (ya sea de carácter nacional, provincial o municipal).

De acuerdo con el artículo 34 bis de la Ley 24.241, el haber mensual equivale al 70% de la Prestación Básica Universal. Se deben sumar los componentes correspondientes a la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, cuando corresponda.

Jubilación con sólo 10 años de aportes: qué personas pueden solicitarla en ANSES y qué condiciones deben cumplir. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los requisitos para tramitar la Prestación por Edad Avanzada

Para poder iniciar el trámite de solicitud, se debe haber cumplido 70 años de edad, independientemente del sexo.

ANSES exige acreditar 10 años de servicios con aportes computables que pueden corresponder a trabajos en relación de dependencia, actividades autónomas o una combinación de ambas.

Un requisito clave es que, de los 10 años de aportes, por lo menos 5 deben haber sido trabajados en los últimos 8 años anteriores al cese de actividades.

Para los trabajadores autónomos también se exigirá demostrar una antigüedad mínima de cinco años de afiliación al régimen correspondiente.

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Cómo tramitar la Prestación por Edad Avanzada

Quienes cumplan con los requisitos necesarios y deseen tramitar la Prestación por Edad Avanzada deberán hacerlo de forma presencial con turno previo.

Se podrá realizar una consulta de datos personales y previsionales en la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Al momento de presentar la solicitud en una agencia ANSES, se deben presentar la siguiente documentación:

DNI de la persona titular.

Formulario PS.6.284, correspondiente a la declaración jurada sobre prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en las Fuerzas Armadas o de Seguridad, cuando corresponda.

Formulario PS.6.2, Certificación de Servicios y Remuneraciones, para trabajadores en relación de dependencia.

Formularios 558/A, 558/B y 558/C del SICAM, para quienes deban acreditar períodos como trabajadores autónomos o monotributistas.

Comprobantes de pago y documentación respaldatoria de los períodos de actividad autónoma o monotributista incorporados o modificados mediante SICAM, cuando corresponda.

Comprobantes de cancelación de deuda, cuando corresponda y el pago no figure registrado en el SICAM.

Documentación adicional para acreditar períodos trabajados que no estén correctamente registrados en la historia laboral, según el caso.

Los requisitos podrán revisarse en el siguiente link.