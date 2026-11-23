Circular sin la VTV vigente constituye una falta grave en la normativa nacional y habilita a las autoridades a retener preventivamente el registro.

Circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, denominada Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en el marco normativo nacional, representa una infracción expresa dentro de la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449.

Más allá de la sanción económica habitual, la legislación contempla medidas preventivas inmediatas en la vía pública que incluyen la retención de la licencia de conducir y exigencias específicas para poder recuperarla.

De acuerdo con la normativa vigente, todo vehículo que circule por la vía pública debe contar con el comprobante que acredite haber realizado y aprobado la inspección técnica periódica . Cuando ese plazo se encuentra vencido, el conductor queda expuesto a sanciones administrativas y viales que varían en su ejecución según cada distrito.

Qué establece la Ley 24.449 y por qué es una falta grave

El artículo 34 de la Ley 24.449 fija la obligatoriedad de que todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques se sometan a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.

En sintonía con esa exigencia, el artículo 77, inciso x) de la misma norma tipifica como falta grave circular sin el comprobante que acredite la realización y aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria.

En consecuencia, transitar con la VTV o RTO vencida encuadra dentro de este supuesto legal , habilitando la intervención de los agentes de fiscalización en controles urbanos o ruteros. Además de la multa económica correspondiente, cuyo valor se calcula en Unidades Fijas (UF) según el esquema sancionatorio de cada jurisdicción, la infracción activa mecanismos preventivos previstos en la ley.

Circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, denominada Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en el marco normativo nacional, representa una infracción expresa dentro de la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Cómo funciona la retención de la licencia y qué pasa en caso de reincidencia

El artículo 72 bis de la Ley 24.449 autoriza a la autoridad de comprobación o aplicación a disponer la retención preventiva de la licencia de conducir cuando se detecta la circulación sin la revisión técnica obligatoria vigente. En ese momento, el agente entrega al conductor una boleta de citación del inculpado , documento que lo habilita provisoriamente a seguir conduciendo durante un plazo máximo de 30 días corridos mientras regulariza su situación.

Para recuperar la licencia retenida, el titular no solo debe cumplir con la sanción impuesta ante el juzgado o autoridad administrativa correspondiente, sino también acreditar de manera fehaciente la realización y aprobación de la RTO o VTV.

Por otra parte, el artículo 82 establece que existe reincidencia cuando el conductor comete una nueva falta grave dentro de los dos años posteriores a una sanción firme anterior, aun cuando esa infracción previa haya ocurrido en otra jurisdicción.

En esos casos, previa resolución de la autoridad competente, se aplica una escala progresiva de inhabilitación para conducir que contempla hasta 9 meses en la primera reincidencia, hasta 12 meses en la segunda, 18 meses en la tercera y la duplicación del plazo anterior en infracciones posteriores.

Cómo se aplica la normativa según cada provincia o jurisdicción

Si bien la Ley 24.449 fija el marco regulatorio general a nivel nacional, su aplicación efectiva y el valor concreto de las multas dependen de la adhesión y de la legislación vial de cada provincia o distrito. En jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde el sistema se implementa bajo la denominación de VTV, rigen escalas propias de Unidades Fijas y procedimientos administrativos locales.

Por ese motivo, los importes económicos y las modalidades de control no son idénticos en todo el país, aunque en todos los distritos adheridos al régimen nacional la vigencia de la oblea y del certificado técnico constituye un requisito obligatorio para circular sin exponerse a multas ni a la retención preventiva del registro.