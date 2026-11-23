Aunque ambos cortes provienen del costillar vacuno, el asado banderita y el costillar del centro tienen diferencias importantes que se notan tanto en la parrilla como al momento de comerlos.

El grosor de la carne, la cantidad de hueso y el tiempo que necesitan sobre las brasas hacen que cada uno tenga características propias y requiera una preparación diferente.

Mientras que el banderita se destaca por su cocción rápida y su superficie dorada, el costillar del centro necesita más paciencia para que el calor llegue de manera pareja al interior. Por eso, elegir entre uno y otro dependerá del tiempo disponible y del resultado que se busque conseguir.

Qué diferencia hay entre el asado banderita y el costillar del centro

El asado banderita es un corte fino que se obtiene del costillar y se caracteriza por tener poca altura de carne entre los huesos. Su espesor permite que se cocine rápidamente y que alcance una superficie bien dorada, con la grasa tostada y una textura más firme si se lleva a un punto de cocción elevado.

Corte de asado banderita. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El costillar del centro, en cambio, conserva una mayor cantidad de carne y tiene un grosor considerablemente superior. Esto permite obtener porciones más abundantes y jugosas, aunque requiere controlar mejor el fuego para evitar que el exterior se queme antes de que el interior alcance una cocción adecuada.

Cuánto tarda cada corte en cocinarse a la parrilla

Una de las principales diferencias está en el tiempo que necesitan sobre las brasas. El asado banderita puede estar listo en aproximadamente 15 a 20 minutos , dependiendo de su grosor y de la intensidad del fuego. Al ser fino, conviene cocinarlo con atención y darle vuelta cuando la superficie esté dorada.

El costillar del centro requiere una cocción más prolongada, que puede llevar alrededor de una hora del lado del hueso y otros 15 a 20 minutos del lado de la carne . Para conseguir un resultado parejo, lo recomendable es utilizar brasas moderadas y mantener una temperatura constante durante la preparación.

Cuál conviene elegir para hacer un asado

Si la prioridad es preparar algo rápido y servir la carne en pocos minutos, el asado banderita es la alternativa más práctica. Su tamaño permite cocinar varias porciones en poco tiempo y conseguir una superficie crocante y dorada.

Por otro lado, el costillar del centro es ideal para quienes prefieren una preparación más lenta, con porciones gruesas y una carne que conserve su jugosidad.

En definitiva, no hay un corte mejor que el otro, sino dos opciones con características diferentes: uno se destaca por la rapidez y el otro por una cocción pausada y más abundante.