La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de condiciones obligatorias para realizar adelantamientos en calles, avenidas y rutas de Argentina. Incumplir estas disposiciones puede derivar en una multa económica y en la pérdida de puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Una maniobra considerada como riesgosa es sobrepasar a otro vehículo sin tener suficiente visibilidad. Esta infracción puede descontar 10 puntos del sistema scoring y, si el conductor ya acumulaba otras sanciones, puede dejarlo sin saldo y provocar la inhabilitación de su licencia.

Qué dice la Ley 24.449 sobre los adelantamientos sin visibilidad suficiente

El artículo 42 de la Ley 24.449 establece que los adelantamientos deben realizarse por la izquierda y bajo determinadas condiciones de seguridad. Antes de comenzar la maniobra, el conductor debe comprobar que el carril esté libre durante una distancia suficiente para evitar cualquier riesgo.

Además, la normativa exige contar con visibilidad suficiente y prohíbe iniciar el sobrepaso cuando se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o cualquier otro lugar peligroso.

Esto significa que no alcanza con comprobar que no haya un vehículo circulando de frente. También es necesario tener una perspectiva adecuada del camino para completar la maniobra sin poner en riesgo a los demás conductores.

Cuántos puntos scoring descuentan por adelantar sin visibilidad suficiente

La infracción contempla una multa y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

El artículo 46 del Anexo 2 del Decreto 779/95, cuyo texto fue sustituido por el Decreto 242/2022, establece una sanción específica para quienes realizan adelantamientos sin contar con visibilidad suficiente.

La normativa contempla una multa de entre 200 y 1000 unidades fijas (UF) y el descuento de 10 puntos de la Licencia Nacional de Conducir. La misma penalización corresponde cuando el conductor inicia la maniobra al aproximarse a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso.

Por lo tanto, un adelantamiento realizado en estas condiciones puede representar una pérdida importante del saldo disponible, especialmente para quienes ya registran infracciones anteriores.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por llegar a cero puntos

El sistema scoring nacional otorga 20 puntos iniciales a cada conductor. Las infracciones contempladas en la reglamentación generan descuentos progresivos y, cuando el saldo llega a cero, se aplica una inhabilitación para conducir.

Por ejemplo, si una persona ya perdió 10 puntos por infracciones anteriores y vuelve a cometer un adelantamiento sin visibilidad suficiente, recibirá un descuento de otros 10 puntos. De esta manera, llegará a cero y quedará inhabilitada para manejar.

De acuerdo con el régimen vigente, la primera pérdida total de los puntos implica una inhabilitación de 60 días. Si sucede por segunda vez, el período aumenta a 120 días; en la tercera ocasión llega a 180 días y, para las siguientes, se duplica sucesivamente.

Cómo es el mecanismo para descontar puntos de la licencia de conducir

Según el Decreto 437/2011, la quita se aplica cuando la sanción queda firme, es decir, cuando ya no existen instancias pendientes que puedan modificarla.

Para que se concrete el procedimiento, el conductor debe estar debidamente identificado en el acta de infracción. En los casos de multas registradas mediante dispositivos automáticos o semiautomáticos, el descuento recae sobre el titular registral del vehículo , salvo que pueda demostrar que ya lo había vendido o que no estaba bajo su tenencia o custodia e identificar a quien correspondía.

Una vez que la sanción queda firme, se descuentan los puntos previstos para esa falta del saldo disponible en la licencia. En el caso de un adelantamiento sin visibilidad suficiente, la penalización es de 10 puntos.

Por lo tanto, si una persona tenía 10 puntos disponibles y recibe una sanción firme por esta maniobra, su saldo llegará a cero. En ese contexto, se activa la inhabilitación para conducir durante 60 días, si se trata de la primera pérdida total de puntos.