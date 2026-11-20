SEMOVI CDMX habilitó tres módulos para tramitar sin cita la Licencia de Conducir.

Desde ahora entraron en operación los nuevos tres módulos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, SEMOVI, para que los conductores con domicilio en la capital o en Edomex, puedan acercarse a ellos sin cita y tramitar la Licencia de Conducir Permanente.

De esta forma, ya no es estrictamente necesario sacar una cita como pasaba antes que no se podía hacer el trámite de la Licencia de Conducir Permanente de forma improvisada en el día. Los nuevos módulos están localizados en San Andrés Tetepilco, Tlalpan y Benito Juárez.

Tramitar la Licencia de Conducir Permante en CDMX sin cita ya es posible. Fuente: SEMOVI

Direcciones y costo de la Licencia de Conducir Permanente para CDMX

El pago de derechos por la Licencia de Conducir Permanente es de 1,500 pesos y se debe hacer antes de asistir a algunos de los módulos. “Antes de iniciar el trámite debes corroborar que no cuentan con adeudos pendientes”, señala el Gobierno de México. Y atención a este dato, porque el pago se refleja en un máximo de 72 horas.

San Andrés Tetepilco, ubicado en Andrés Molina Enríquez s/n, Col San Andrés Tetepilco, 09440 Iztapalapa, Ciudad de México.

Acoxpa, ubicado en Av. Acoxpa No.436, Coapa, 04980, Tlalpan, Ciudad de México.

Universidad, ubicado en Av. Universidad No. 936, Col. Santa Cruz Atoyac, 03310, Benito Juárez, Ciudad de México.

El Gobierno de la CDMX indicó que “La atención será de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas y sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas”.

La Licencia de Conducir Permanente exige comprobante de domicilio en CDMX o Edomex no mayor a 3 meses. Fuente: Imagen ilustrativa hecha con ChatGPT

Requisitos para tramitar la Licencia de Conducir Permanente

La posibilidad para tramitar la Licencia de Conducir Permanente estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026. Inicia tu trámite con estos cuatro requisitos:

Evaluación por primera vez y foráneo (si aplica), a través del sitio oficial

Identificación oficial vigente con CURP (INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o Licencia digital).

Comprobante de domicilio de la CDMX o EDOMEX no mayor a 3 meses o INE con el domicilio completo.

Pago de derechos ($1,500.00).

La SEMOVI reitera su compromiso de atender los trámites de control vehicular a la ciudadanía.

“Acude a cualquiera de los módulos habilitados con tu documentación completa y realiza el trámite de manera presencial”, remarcó la SEMOVI.