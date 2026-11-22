Superar la capacidad de ocupantes del vehículo según la cantidad de cinturones de seguridad constituye una falta grave prevista en los artículos 40 y 77 de la normativa nacional.

Transportar más pasajeros de los permitidos (por encima de la capacidad habilitada o de la cantidad de plazas con cinturones de seguridad) constituye una infracción expresa en la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449 (artículos 40 y 77) y su reglamentación.

Más allá del riesgo vial que implica viajar sin sujeción o con exceso de ocupantes en el habitáculo, la norma contempla penalidades económicas, descuentos en el sistema de scoring y sanciones de inhabilitación para quienes reincidan en la falta .

Dado que el tránsito involucra tanto el régimen nacional como los esquemas locales y el sistema nacional de evaluación de conductores, las consecuencias combinan el monto en Unidades Fijas (UF), el impacto en el puntaje de la licencia y los plazos de suspensión cuando existe reiteración de la conducta dentro de los plazos legales.

Qué establece la Ley 24.449 y qué sanciones corresponden por exceso de pasajeros

De acuerdo con los artículos 40 y 77 de la Ley 24.449, circular transportando más ocupantes de los autorizados o sin respetar las plazas equipadas con cinturones de seguridad es tipificado como una infracción grave.

En el marco del régimen sancionatorio nacional, la falta conlleva una multa económica que puede alcanzar hasta las 300 Unidades Fijas (UF), cuyo valor en pesos se actualiza periódicamente según el precio de la nafta de mayor octanaje, además de la quita de 5 puntos en el sistema de scoring.

En la práctica, el exceso de pasajeros suele advertirse en controles viales urbanos, ruteros o en accesos a eventos y balnearios, donde los agentes verifican tanto la cantidad de personas a bordo como el uso efectivo de los cinturones de seguridad en cada asiento.

la falta conlleva una multa económica que puede alcanzar hasta las 300 Unidades Fijas. Imagen ilustrada con ChatGPT

Cómo impacta el scoring y qué pasa con la inhabilitación por reincidencia

En el sistema de scoring, cada descuento de 5 puntos reduce el saldo disponible del conductor (que parte de 20 puntos iniciales), y la acumulación de faltas puede llevar a la pérdida total del puntaje y a la consecuente suspensión del registro con su respectivo curso de reeducación vial .

A su vez, cuando el conductor reincide en transportar más pasajeros de lo permitido dentro del período legal de dos años, la normativa habilita sanciones de inhabilitación progresiva de la licencia de conducir, que pueden extenderse hasta por 18 meses según la gravedad y la reiteración de la infracción en el registro de antecedentes.

Diferencias entre jurisdicciones y recaudos al circular

Si bien la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449 fija los lineamientos generales y las pautas de scoring a nivel nacional, la aplicación concreta de las multas, los montos en UF y los procedimientos administrativos dependen de la jurisdicción donde se constate la falta (nación, provincia de Buenos Aires, CABA u otros distritos adheridos).