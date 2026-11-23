Lo ordena el Decreto 779 | Multan, quitan puntos y pueden suspender las licencias de conducir de quienes circulen sin patente.

Circular sin patente puede ser sancionado con multas y una quita de puntos en la licencia de conducir.

Las placas de dominio son elementos claves que permiten identificar al vehículo y vincularlo con el conductor titular. Además, facilitan los controles de tránsito y permite a las autoridades detectar infracciones con cámaras y sistemas de control.

¿Qué establece la Ley de Tránsito 24.449 sobre el uso de la patente?

La norma central que regula el uso de las patentes es el artículo 40, inciso d), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La normativa señala que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, deben tener colocadas correctamente las placas de dominio.

Lo ordena el Decreto 779 | Multan, quitan puntos y pueden suspender las licencias de conducir de quienes circulen sin patente.

Las patentes deberán estar ubicadas en los lugares reglamentarios y deberán ser legibles, es decir que los caracteres deben poder identificarse claramente.

En la misma línea, deben ser de tipos normalizados, es decir, que no se utilicen placas que no respeten las características establecidas oficialmente.

Otra de las condiciones es que no deben tener aditamentos. No se pueden colocar elementos que alteren o dificulten la identificación de la patente.

¿Cuál es la sanción por circula sin patente?

La sanción por circular sin patente, o con la patente adulterada, está desarrollada en el artículo 28 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, que reglamenta el artículo 40, inciso d), de la ley. Este Anexo 2 fue sustituido por el Decreto 242/2022 y es el que contiene actualmente el régimen de multas y puntos.

Art. 28 Decreto 779 Fuente: Gobierno nacional

La normativa contempla sanciones no solo por la ausencia de patente, sino también como utilizar placas que no sean las correspondientes, llevarlas en un lugar que no sea el reglamentario, tenerlas ilegibles o colocarles aditamentos no reglamentarios.

La infracción es penalizada con una multa de entre 50 y 100 Unidades Fijas (UF), además del descuento de dos puntos en la licencia de conducir.

Cuándo circular sin patente puede poner en riesgo la habilitación para conducir

Esta infracción, por sí sola, no contempla la inhabilitación de la licencia de conducir.

Sin embargo, puede complicar a un conductor que ya perdió puntos en el sistema de scoring. Tal como indica el régimen de scoring, cada licencia parte de un saldo de 20 puntos y la acumulación de infracciones puede llevar a su pérdida total y, en consecuencia, a la inhabilitación para conducir durante el período que establezca la normativa.

Cuando el conductor llega a cero puntos, la primera inhabilitación es de 60 días; si vuelve a llegar a cero por segunda vez, la suspensión es de 120 días, y por tercera vez, de 180 días. A partir de la cuarta reincidencia, el plazo se duplica sucesivamente.