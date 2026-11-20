Existen 5 documentos obligatorios que todos los solicitantes deben presentar.

La licencia de conducir Real ID es actualmente una de las únicas aceptadas para fines oficiales, como tomar vuelos comerciales, visitar centrales nucleares o ingresar a ciertas oficinas gubernamentales.

Esto es así desde mayo de 2025, momento en el que la Ley Real ID entró en vigor a nivel federal, prohibiendo a TSA aceptar licencias de conducir que no cumplan con la certificación o se consideren aceptables y fijando estándares federales para la emisión de credenciales identificatorias.

Para tramitarla, se necesitan entonces cinco tipos de documentos diferentes de forma obligatoria, caso contrario, la gestión no podrá llevarse a cabo.

Prohibirán tramitar la licencia de conducir Real ID a quienes no puedan presentar cinco tipos de documentos necesarios

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) indica consultar los documentos específicos solicitados por cada agencia de licencias de conducir para corroborar que se está presentando toda la documentación requerida. No obstante, todos los estados del país exigirán documentos que acrediten la siguiente información:

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Dos comprobantes de domicilio que acrediten la residencia principal

Estatus legal

La Real ID es la licencia de conducir aceptada en aeropuertos para viajar dentro del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa si no puedo tramitar una licencia de conducir Real ID y necesito volar dentro de Estados Unidos

Cuando esta gestión no pueda llevarse a cabo, existen documentos alternativos que TSA acepta con hasta dos años de vencimiento:

Permiso de conducir Mejorado (EDL) o Tarjeta de Identificación Mejorada (EID)

Licencias de conducir digitales (mDL) -con aprobación para uso federal-

Libreta pasaporte

Tarjeta pasaporte

Credencial de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo (BCC)

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal o comunidad indígena reconocida por el Gobierno de Estados Unidos

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte de países extranjeros

Permiso de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación de Trabajadores del Transporte (TWIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (l-766)

Credencial de Marino Mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Se admiten además:

Apple Digital ID

Clear ID

Google ID pass

Samsung ID con CLEAR

También se puede pagar 45 dólares por una verificación alternativa conocida como TSA ConfirmID.