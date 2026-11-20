Renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires puede convertirse en un trámite complicado cuando aparecen multas de tránsito pendientes.

Sin embargo, es importante saber que no todas las multas deben pagarse para completar el trámite. Según explicó la Defensoría del Pueblo, los conductores solo están obligados a abonar aquellas infracciones que cuentan con una sentencia firme.

Por lo tanto, las actas que todavía se encuentran en proceso administrativo no deberían representar un impedimento.

Qué multas de tránsito no hay que pagar para renovar la licencia de conducir en Buenos Aires

Los conductores no tienen la obligación de pagar las multas que todavía no cuentan con una sentencia firme del Juzgado de Faltas correspondiente.

Esto significa que, si una infracción fue registrada pero todavía no se completaron todas las instancias del procedimiento, el municipio no puede exigir su cancelación como condición para renovar la licencia de conducir.

La diferencia es importante porque la existencia de un acta de infracción no significa que la persona ya tenga una condena definitiva . Antes de establecer una sanción, las autoridades deben cumplir con los pasos previstos para garantizar el derecho de defensa del conductor.

Por eso, si al iniciar la renovación aparecen multas pendientes que todavía no fueron resueltas por un juez, el titular puede solicitar que no se utilicen como motivo para rechazar el trámite.

Renovar la licencia de conducir en Buenos Aires: las multas que todavía están en trámite no pueden ser un impedimento para obtener el registro. Shutterstock

Cuándo una multa de tránsito tiene sentencia firme y debe pagarse

Para que una multa de tránsito sea considerada firme, debe atravesar un procedimiento administrativo y judicial que garantice el derecho de defensa de la persona señalada como responsable.

De acuerdo con las precisiones de la Defensoría del Pueblo, el proceso comienza cuando se labra un acta electrónica por una presunta infracción. Después, el expediente se deriva al Juzgado de Faltas correspondiente y deben cumplirse distintas etapas:

Notificación formal: la persona involucrada debe recibir una comunicación sobre la infracción que se le atribuye.

Derecho a defensa: el conductor tiene que contar con la posibilidad de presentar un descargo.

Evaluación del descargo: el juzgado debe analizar los argumentos y las pruebas aportadas. Si corresponde hacer lugar, la sanción puede quedar sin efecto.

Sentencia del juez: si la infracción es ratificada, debe dictarse una resolución que determine la responsabilidad y establezca la sanción.

Recién cuando se completa este procedimiento y existe una condena firme corresponde exigir el pago de la multa de tránsito.

Qué hacer si un municipio te impide renovar el registro por multas pendientes

Si una persona se presenta para renovar la licencia de conducir y el municipio le exige pagar infracciones que todavía no tienen sentencia firme, puede reclamar que se respete el procedimiento correspondiente.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires interviene ante este tipo de situaciones para señalar que no corresponde condicionar la renovación al pago de actas que todavía no fueron resueltas.

Además, si las autoridades rechazan el trámite, deben informar por escrito los motivos de la negativa.

Quienes atraviesen este problema pueden comunicarse con el área de Seguridad y Tránsito de la Defensoría del Pueblo, donde ofrecen asesoramiento y un modelo de descargo para presentar ante las autoridades.

El organismo también dispone de una línea gratuita de atención: 0800-222-5262.