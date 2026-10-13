El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta atravesarán una ventana de inestabilidad climática durante las próximas 48 horas.
El sistema frontal traerá consigo lluvias de variada intensidad y la posibilidad de actividad eléctrica en zonas urbanas y serranas del Noroeste argentino (NOA), extendiendo las condiciones de tiempo fresco y húmedo hasta el final de la semana.
El fenómeno estará acompañado por un paulatino descenso en las temperaturas máximas, que se mantendrán por debajo de los 20 °C en la mayor parte de las capitales provinciales, con presencia de vientos moderados del sector sur y este y estimaciones de precipitación acumulada que podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros de agua.
La evolución del tiempo en Salta y Jujuy
En los alrededores de las capitales de Salta y Jujuy, el organismo oficial prevé precipitaciones desde la mañana del miércoles 14 de octubre.
Las probabilidades de lluvias se situarán entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde (con acumulados parciales previstos de entre 10 y 25 milímetros en las zonas de tormenta), presentándose episodios de lluvias e inestabilidad aislada.
Hacia el jueves 15 de octubre, las condiciones mantendrán la inestabilidad con precipitaciones intermitentes que sumarán entre 5 y 15 milímetros adicionales. En San Salvador de Jujuy y la ciudad de Salta, las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 10 °C y máximas que no superarán los 18 °C o 19 °C, con vientos del sector norte y noreste que rotarán levemente según avance el frente.
El impacto de las lluvias en San Miguel de Tucumán
Para la provincia de Tucumán, el pronóstico extendido del SMN indica una continuidad de las lloviznas y precipitaciones que comenzaron a registrarse a principios de semana.
Durante el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, San Miguel de Tucumán registrará valores de probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%, con un acumulado estimado de agua de entre 15 y 35 milímetros a lo largo del período.
Las temperaturas máximas para la capital tucumana rondarán los 17 °C a 19 °C, impulsadas por un flujo de viento constante desde el sector sur con velocidades promedio de entre 7 y 22 km/h.
Cómo estará el clima en CABA durante el miércoles 14 de octubre
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la jornada del miércoles 14 estará marcada por la persistencia del tiempo húmedo e inestable.
El reporte del SMN anticipa lluvias aisladas y lloviznas distribuidas a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación que alcanzará su punto más alto durante la mañana y la tarde (entre el 40% y el 70%), con una estimación de lluvia acumulada de entre 5 y 12 milímetros.
Respecto a las marcas térmicas en la capital porteña, se prevé una temperatura mínima de 13 °C durante las primeras horas del día y una máxima que llegará a los 18 °C hacia la tarde.
Los vientos soplarán de manera constante desde el sector este y noreste con velocidades registradas de entre 13 y 22 km/h, manteniendo un ambiente fresco y nublado que tenderá a mejorar recién de cara al fin de semana.