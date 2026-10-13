El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta atravesarán una ventana de inestabilidad climática durante las próximas 48 horas .

El sistema frontal traerá consigo lluvias de variada intensidad y la posibilidad de actividad eléctrica en zonas urbanas y serranas del Noroeste argentino (NOA), extendiendo las condiciones de tiempo fresco y húmedo hasta el final de la semana.

El fenómeno estará acompañado por un paulatino descenso en las temperaturas máximas, que se mantendrán por debajo de los 20 °C en la mayor parte de las capitales provinciales, con presencia de vientos moderados del sector sur y este y estimaciones de precipitación acumulada que podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros de agua.

La evolución del tiempo en Salta y Jujuy

En los alrededores de las capitales de Salta y Jujuy, el organismo oficial prevé precipitaciones desde la mañana del miércoles 14 de octubre .

Las probabilidades de lluvias se situarán entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde (con acumulados parciales previstos de entre 10 y 25 milímetros en las zonas de tormenta), presentándose episodios de lluvias e inestabilidad aislada.

Hacia el jueves 15 de octubre, las condiciones mantendrán la inestabilidad con precipitaciones intermitentes que sumarán entre 5 y 15 milímetros adicionales. En San Salvador de Jujuy y la ciudad de Salta, las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 10 °C y máximas que no superarán los 18 °C o 19 °C , con vientos del sector norte y noreste que rotarán levemente según avance el frente.

Las probabilidades de lluvias se situarán entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde. SMN

El impacto de las lluvias en San Miguel de Tucumán

Para la provincia de Tucumán, el pronóstico extendido del SMN indica una continuidad de las lloviznas y precipitaciones que comenzaron a registrarse a principios de semana.

Durante el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, San Miguel de Tucumán registrará valores de probabilidad de precipitaciones de hasta el 70% , con un acumulado estimado de agua de entre 15 y 35 milímetros a lo largo del período.

Las temperaturas máximas para la capital tucumana rondarán los 17 °C a 19 °C, impulsadas por un flujo de viento constante desde el sector sur con velocidades promedio de entre 7 y 22 km/h.

Cómo estará el clima en CABA durante el miércoles 14 de octubre

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la jornada del miércoles 14 estará marcada por la persistencia del tiempo húmedo e inestable.

El reporte del SMN anticipa lluvias aisladas y lloviznas distribuidas a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación que alcanzará su punto más alto durante la mañana y la tarde (entre el 40% y el 70%), con una estimación de lluvia acumulada de entre 5 y 12 milímetros.

Respecto a las marcas térmicas en la capital porteña, se prevé una temperatura mínima de 13 °C durante las primeras horas del día y una máxima que llegará a los 18 °C hacia la tarde.

Los vientos soplarán de manera constante desde el sector este y noreste con velocidades registradas de entre 13 y 22 km/h, manteniendo un ambiente fresco y nublado que tenderá a mejorar recién de cara al fin de semana.