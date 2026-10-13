El SMN emitió una serie de recomendaciones para que los habitantes tomen en cuenta durante la alerta naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta naranja por tormentas y lluvias este martes 13 de octubre en distintas zonas de la región de Cuyo, entre las que figura Mendoza.

El organismo encargado de difundir las noticias del clima emitió una serie de advertencias ante la posibilidad de caída ocasional de granizo, ráfagas intensas y abundante precipitación en períodos cortos.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: qué zonas pueden verse afectadas

El SMN mantiene vigente para distintas regiones de Mendoza la alerta naranja por lluvias y tormentas, que podría extenderse durante la tarde del martes 13 de octubre. Durante la noche, podría disminuir su intensidad cambiando a color amarillo.

El SMN mantiene alerta naranja por lluvias en algunas regiones de Mendoza. (Foto: SMN) SMN

El pronóstico del tiempo vaticina precipitaciones intensas en lapsos breves, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Para sector del centro y sudeste de la provincia, el SMN mantiene la alerta por lluvias persistentes. Se estiman acumulados de entre 20 a 40 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera puntual.

Tormentas fuertes en Mendoza: cuándo puede caer granizo y cuánto puede llover

Entre los fenómenos previstos para este martes 13 de octubre, se encuentran las tormentas con ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Concretamente, las regiones sobre las que el SMN mantiene la alerta naranja son General Alvear y la zona baja de San Rafael.

Las inclemencias climáticas también alcanzan a sectores de San Juan y San Luis, donde se prevén fenómenos de intensidad variada.

Para el área bajo alerta naranja por lluvias persistentes, el pronóstico contempla acumulados de entre 50 y 90 milímetros durante el período de vigencia de la advertencia, con posibilidad de superar esos valores de forma local.

¿Cómo recomienda actuar el SMN ante una alerta naranja?

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda tomar medidas preventivas y evitar situaciones que puedan aumentar el riesgo durante las precipitaciones. Entre las principales indicaciones, se destacan: