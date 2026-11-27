Una fuerte tormenta con rayos cae durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este viernes 27 de noviembre en toda la provincia de Misiones.

El aviso alcanza a las localidades del sur, centro y norte del territorio, donde se esperan fenómenos de intensidad fuerte y, en algunos sectores, severa, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas pueden provocar acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Alerta naranja por tormentas en Misiones para este viernes 27

De acuerdo con el pronóstico del SMN, toda la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta naranja, una categoría que advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Zonas bajo alerta meteorológica naranja. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Las tormentas podrán presentarse de manera aislada, con intensidad fuerte o severa, y estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en períodos cortos. También existe la posibilidad de caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo prevé valores acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados en algunas zonas.

Qué recomendaciones seguir ante las tormentas fuertes

Frente a una alerta naranja, es importante reducir la exposición a los fenómenos y evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: