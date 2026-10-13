La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, el uso, la venta, la distribución y la publicidad de una reconocida marca de lavandina.

Lo hizo mediante la Disposición 6539/2026, publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial.

El organismo detectó que el producto en cuestión no contaba con registro sanitario y que tampoco se pudo identificar al establecimiento responsable de su fabricación.

La ANMAT prohibió una conocida marca de lavandina en todo el país

La ANMAT prohibió la lavandina comercializada bajo la marca “656 Profesional” en todo el país.

La medida alcanza a todos los lotes de la lavandina, que también se comercializaban con la denominación “AGUA LAVANDINA. 656 Profesional. CONCENTRADA AL 60%”.

La prohibición incluye las plataformas de venta electrónica y se mantendrá vigente hasta que el producto cuente con los registros correspondientes.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Archivo

Los motivos de la decisión

La decisión se tomó a partir de la consulta de un particular que alertó sobre la oferta de una presentación rotulada como “AGUA LAVANDINA. 656 Profesional. CONCENTRADA AL 60%” ante el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT.

A partir de ese aviso, el área técnica del organismo inició verificaciones sobre la situación sanitaria y registral del artículo.

Tras una serie de verificaciones, ANMAT constató que la lavandina no estaba inscripta en sus registros oficiales .

El organismo envió una notificación postal a la dirección de la firma que figuraba en redes sociales, pero no obtuvo respuesta. Ante estas irregularidades, dispuso la prohibición preventiva .

La medida busca proteger a los consumidores, ya que la falta de registros impide acreditar que el producto haya sido elaborado y fiscalizado conforme a la normativa sanitaria vigente.