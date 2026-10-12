El SMN emitió una alerta naranja para tres provincias de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para sectores de Mendoza, Neuquén y Misiones durante este lunes 12 de octubre. El fenómeno podría incluir caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

A su vez, se esperan lluvias abundantes en períodos cortos, con acumulados de entre 50 y 90 milímetros en las áreas bajo advertencia naranja.

Las condiciones podrían generar complicaciones en zonas urbanas, rutas y caminos rurales.

Alerta naranja por tormentas: qué advierte el SMN

El nivel naranja del Servicio Meteorológico Nacional indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En este caso, el organismo anticipa tormentas fuertes, algunas localmente severas, durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el aviso, las zonas alcanzadas podrían registrar:

Lluvias intensas en períodos cortos.

Caída de granizo de distintos tamaños.

Actividad eléctrica frecuente.

Ráfagas de viento de hasta 90 km/h .

Acumulados de lluvia de entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

La intensidad de los fenómenos puede variar según la localidad. Por esa razón es importante consultar las actualizaciones antes de viajar o realizar actividades al aire libre.

Cuáles son las regiones afectadas por la alerta naranja

Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta en sectores de Mendoza, Neuquén y Misiones:

Mendoza: qué zonas están bajo alerta

En Mendoza, la advertencia comprende General Alvear, la zona baja de San Rafael y la zona baja de Malargüe. También alcanza a Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

Misiones: los departamentos alcanzados por la alerta naranja

En Misiones, el aviso de nivel naranja comprende sectores del norte y del este provincial, entre ellos los departamentos de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano, Montecarlo, Eldorado e Iguazú.

Neuquén: las regiones alcanzadas por la advertencia del SMN

En Neuquén, la alerta naranja alcanza al este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas.

En estas zonas podrían registrarse tormentas severas, acompañadas por lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza sus datos en tiempo real, por ende, conviene consultar en su sitio web oficial las condiciones particulares de cada provincia.