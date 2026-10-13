ANSES permite tramitar la Prestación por Desempleo a los trabajadores que perdieron su trabajo y cumplen con los requisitos.

Para acompañar a las personas que atraviesan dificultades económicas tras quedarse sin trabajo, ANSES ofrece la Prestación por Desempleo, un refuerzo destinado a trabajadores que perdieron su puesto y cumplen con los requisitos establecidos.

El trámite requiere presentar la documentación que acredite el fin de la relación laboral y respetar los plazos previstos.

Para poder acceder a la prestación es importante conocer quiénes pueden solicitarla, qué papeles hay que presentar y cómo iniciar la gestión paso a paso.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES?

Según la información difundida por ANSES, pueden solicitar el beneficio los trabajadores que se encontraban en relación de dependencia y quedaron desempleados por despido sin justa causa, finalización del contrato laboral u otras causas contempladas en la normativa.

El trámite está dirigido a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y a quienes se encuentran alcanzados por el régimen especial del personal de casas particulares.

Para acceder a la prestación, se necesita acreditar la situación legal de desempleo y cumplir con los requisitos de aportes correspondientes al régimen laboral. La normativa contempla un mínimo de seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo dentro de los tres años anteriores al cese laboral , aunque existen condiciones específicas para determinados sectores.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el seguro por desempleo?

Antes de iniciar la gestión, es importante reunir los documentos que permitan demostrar tanto la identidad del solicitante como el motivo por el que terminó la relación laboral.

La documentación básica incluye:

DNI: original y copia.

Comprobante de la desvinculación laboral: puede variar según la causa por la que finalizó el empleo.

Documentación adicional: según el caso, ANSES puede requerir otros elementos para acreditar la situación.

Entre los comprobantes aceptados por el organismo se encuentran:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido firmada por el empleador con firma certificada.

Despido por quiebra o concurso preventivo: documentación judicial, constancia del síndico o comunicación del empleador que acredite el cese, según corresponda.

Despido indirecto por justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación enviados por el trabajador.

Finalización de un contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta o partida de defunción.

Los documentos exigidos pueden cambiar según las circunstancias de cada desvinculación.

Por eso, se recomienda verificar qué comprobantes corresponden antes de iniciar la solicitud.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES, paso a paso

La Prestación por Desempleo ofrece una ayuda económica mensual a quienes quedaron sin trabajo y reúnen las condiciones.

El organismo establece dos vías para gestionar el beneficio: a través de Atención Virtual o en una oficina de ANSES, con turno previo.

1. Reunir la documentación

El primer paso es preparar el DNI y los documentos que acrediten el motivo por el que finalizó la relación laboral. También se debe reunir la documentación personal y familiar.

2. Ingresar a Atención Virtual

El solicitante debe acceder a la plataforma de Atención Virtual de ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para iniciar la gestión.

3. Presentar la solicitud

Una vez dentro de la plataforma, hay que seguir las indicaciones que ofrece el sitio para tramitar la Prestación por Desempleo y presentar la documentación requerida.

4. Realizar el trámite de manera presencial, según corresponda

También es posible gestionar la prestación en una oficina de ANSES. Para eso, es necesario solicitar un turno previo y presentarse con los documentos correspondientes.

5. Completar la gestión para cobrar

ANSES gestiona la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social para depositar el dinero.

En ese caso, la entidad bancaria asignada entrega la tarjeta de débito y el beneficiario debe presentarse en la sucursal para formalizar la caja de ahorro.

Si la persona ya cuenta con una cuenta bancaria en la que recibe otra prestación de ANSES, los pagos pueden acreditarse allí.

El trámite es gratuito .

¿Cuál es el plazo para solicitar la Prestación por Desempleo?

La solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral, según la Ley de Empleo 24.013.

Si el trabajador inicia la gestión una vez vencido ese plazo, los días de demora se descuentan del período total de la prestación que le hubiera correspondido.

Por eso, es importante no postergar el trámite y verificar con anticipación que toda la documentación esté completa.

¿Qué beneficios incluye el seguro por desempleo?

La Prestación por Desempleo no contempla únicamente un pago mensual. Durante el período de cobertura, quienes acceden al beneficio pueden recibir:

Una suma de dinero mensual , determinada según las condiciones y los parámetros establecidos para la prestación.

Asignaciones familiares (según corresponda).

Cobertura de la obra social, de acuerdo con las condiciones aplicables al beneficio.

El acceso y la duración de cada prestación dependen de la situación laboral y de los requisitos previstos en la normativa vigente.