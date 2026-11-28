El SMN advirtió que las precipitaciones fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar afectaciones en zonas bajas. (Imagen ilustrativa)

La primera tormenta invernal de la temporada ya se formó sobre México y provocará lluvias intensas, un marcado descenso de temperaturas y posibilidad de nieve o aguanieve en distintas regiones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones de hasta 250 milímetros, además de temperaturas mínimas de -10 °C en zonas serranas.

El fenómeno se debe a la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro polar y subtropical y afectará principalmente al occidente, centro, sur y otras regiones del país durante los próximos días.

Atención: dónde habrá lluvias de hasta 250 mm

Para el viernes 27 de noviembre, el SMN pronostica lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en el sur de Jalisco, Colima y el oeste y sur de Michoacán.

También se esperan lluvias muy fuertes a intensas de 75 a 150 mm en zonas del Estado de México, Guanajuato y Guerrero. En Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos se prevén precipitaciones de 50 a 75 mm.

Entre los principales efectos previstos se encuentran:

Lluvias torrenciales de hasta 250 mm en Jalisco, Colima y Michoacán.

Heladas y temperaturas de hasta -10 °C en zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Posible nieve o aguanieve en zonas montañosas.

Descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

Posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El SMN advirtió que las precipitaciones fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar afectaciones en zonas bajas.

Para el viernes 27 de noviembre, el SMN pronostica lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en el sur de Jalisco, Colima y el oeste y sur de Michoacán. Shutterstock

En qué estados podría nevar y cuánto bajará la temperatura

La posibilidad de nieve o aguanieve se concentra inicialmente en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la noche del viernes, el fenómeno podría extenderse a regiones situadas por encima de 2,800 metros sobre el nivel del mar de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Cuáles serán las temperaturas más bajas

El SMN prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Además, se esperan temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

La primera tormenta invernal continuará desplazándose durante el fin de semana. Para el sábado se mantienen pronósticos de lluvias torrenciales en Guerrero, intensas en Puebla y Oaxaca y condiciones favorables para nieve o aguanieve en zonas elevadas del centro del país.