El sol no saldrá por cuatro días seguidos: el SMN advirtió que estará nublado y regresarán las lluvias a Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana marcada por la nubosidad y la poca presencia de sol en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el lunes y el jueves predominará el cielo cubierto y, desde el martes, regresarán las lluvias y tormentas.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones se extenderán durante gran parte de la semana y recién el viernes empezarán a mejorar las condiciones.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el SMN

Según el pronóstico oficial, la semana comenzará marcada por la nubosidad, el cielo se mantendrá mayormente nublado. Desde el martes hasta el jueves se espera un clima inestable con lluvias intermitentes durante varios tramos del día.

El sol no saldrá por cuatro días seguidos: el SMN advirtió que estará nublado y regresarán las lluvias a Buenos Aires.

El detalle de las condiciones climáticas es el siguiente:

Martes 13 : lluvias aisladas durante la mañana, chaparrones a la tarde y posibles tormentas aisladas durante la noche. Probabilidad de precipitaciones entre 40% y70% durante gran parte del día con una temperatura de entre 12° y 17°:

Miércoles 14 : continuará el tiempo inestable con lluvias a lo largo de toda la jornada. La probabilidad de precipitaciones es de entre 40% y 70% con una mínima de 13° y una máxima de 18°.

Jueves 15 : el cielo se mantendrá nublado y habrá probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y la noche. Temperatura de entre 13° y 18°.

Viernes 16: persistirá la inestabilidad durante la madrugada y la mañana con probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%. Hacia la tarde y la noche el tiempo comenzará a mejorar, pero el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura oscilará entre 12° y 17°.

SMN

Cuándo mejorará el tiempo en Buenos Aires

Según señaló el SMN, las condiciones comenzarán a mejorar hacia el sábado 17, donde desaparecerán las chances de precipitaciones. El cielo se mantendrá levemente nublado con temperaturas de entre 10° y 16°.

El domingo 18 regresará el sol sin probabilidades de lluvias. La mañana comenzará fresca con 9° y se espera una tarde nublada con 16°.