El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas en sectores de Mendoza, donde se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Los fenómenos podrían causar complicaciones en distintos puntos de la provincia, en especialidad durante los períodos de precipitaciones más fuertes.

Según el nivel de la advertencia, las tormentas pueden alcanzar intensidades fuertes y estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente.

Sin embargo, el pronóstico se actualiza en tiempo real, razón por la que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones.

Alerta naranja por tormentas en Mendoza: qué advierte el SMN

El nivel naranja del SMN indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En las zonas alcanzadas por la advertencia, las tormentas podrían presentarse con períodos de lluvia abundante y ráfagas intensas.

13 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ☔ Lluvia 🟧 50-90 mm 🟨 10-50 mm ⛈️ Tormenta 🟨 20-40 mm (área cuyana) 🌬️ Ráfagas ≥ 60 km/h 🟨 15-30 mm (Misiones) 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo 🌬️ Viento 🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/o6Q2x4eEnn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 13, 2026

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias intensas en períodos cortos.

Posible caída de granizo .

Actividad eléctrica frecuente.

Ráfagas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora, según el área y el pronóstico vigente.

Acumulados de precipitaciones que podrían alcanzar valores elevados en sectores puntuales, de entre 50mm y 90mm.

La situación será más complicada en el Valle de Uco y el sur de Mendoza, sector en el que rige la alerta naranja por tormentas fuertes.

Según el pronóstico, se esperan abundantes precipitaciones en períodos cortos, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.

Estas condiciones podrían causar anegamientos y generar complicaciones en la circulación, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y tomar precauciones.

Qué hacer ante una alerta naranja por tormentas fuertes

Rige una alerta naranja en varias regiones de Mendoza por fuertes tormentas. Servicio Meteorológico Nacional

Ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento, el SMN recomienda adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos.

Entre las principales precauciones se encuentran: