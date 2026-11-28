El paso del frente cubrirá los cielos y traerá precipitaciones a estas regiones durante la tarde. (Imagen ilustrativa)

La llegada de un frente por el noroeste cubrirá los cielos este sábado, 28 de noviembre, a partir del mediodía y dejará lluvias en Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones más abundantes se darán en la mitad occidental de Galicia, donde además podrían ser fuertes.

En el resto de la Península y en Baleares, las altas presiones mantendrán una jornada estable, con cielos despejados o con nubes altas. Eso sí, en el interior se formarán bancos de niebla densos durante la mañana.

Según informó la agencia EFE, el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, explicó que estas nieblas serán numerosas y persistentes a lo largo del fin de semana, y que el frío se notará sobre todo en el interior peninsular, donde serán más densas.

Lluvias en Galicia, Asturias y León desde el mediodía

Durante la mañana, el noroeste tendrá un tiempo similar al del resto del país. A partir del mediodía, el frente cubrirá los cielos y comenzarán las lluvias en Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León, especialmente en la provincia de León.

El oeste de Galicia será la zona más afectada, con precipitaciones abundantes que podrían llegar a ser fuertes. En el noroeste y el Cantábrico, además, soplará viento moderado del suroeste, con algún intervalo fuerte en las costas gallegas.

La llegada de un frente dejará lluvias en estas zonas a partir del mediodía. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Nieblas densas en las mesetas y Extremadura

Las nieblas matinales serán uno de los fenómenos destacados de la jornada. Se formarán en las mesetas, Extremadura y las depresiones del nordeste, y serán densas, por lo que reducirán notablemente la visibilidad.

A medida que avance el día tenderán a levantar y dejarán paso a cielos poco nubosos. En Baleares y algunos puntos del litoral catalán podrán aparecer nubes bajas.

Temperaturas en ascenso y heladas débiles

Las temperaturas subirán en la Península y Baleares, salvo en los litorales atlánticos y en Canarias, donde no habrá cambios. En el interior, las máximas rondarán los 10-15 grados, y en zonas costeras llegarán a los 18-20 grados. En Sevilla podrían alcanzarse los 21 grados.

Habrá menos heladas que el viernes, aunque todavía se esperan heladas débiles en los Pirineos y, de forma local, en las mesetas y otros sistemas montañosos. En Granada, por ejemplo, la mínima podría bajar hasta los 0 grados.

Chubascos fuertes en La Palma y El Hierro

En Canarias predominarán los cielos nubosos, con chubascos fuertes en El Hierro. En La Palma podrían ser incluso muy fuertes y dejar acumulados significativos.

En el resto del país el viento será flojo y variable. La tramontana soplará moderada en el Ampurdán, aunque irá amainando, y el levante será moderado en el mar de Alborán y el Estrecho. En Canarias soplará alisio flojo.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)-.