Las precipitaciones regresaron a la región metropolitana en la madrugada del domingo, cerca de las 5 de la mañana, quebrando la agradable jornada de sábado que había estado marcada por cielos despejados y temperaturas moderadas. El cambio brusco en las condiciones meteorológicas puso fin a las expectativas de un domingo soleado en pleno fin de semana largo de Carnaval. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este domingo una mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 27°C. Las tormentas más intensas se concentrarán durante la mañana, con tendencia a disminuir su intensidad hacia la tarde, aunque las precipitaciones se mantendrán intermitentes durante gran parte del día. La alerta amarilla vigente para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires indica que la zona será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de carácter fuerte. Según el organismo oficial, estos fenómenos traerán consigo: Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad, mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan desprenderse, y no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas ante la presencia de actividad eléctrica. El fenómeno climático no se limita al área metropolitana. En la provincia de Buenos Aires, la alerta amarilla abarca: A nivel nacional, el SMN extendió la advertencia a once provincias: Para las provincias del norte argentino, las tormentas llegarán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con características similares a las observadas en la región central. El inicio de la semana traerá un respiro. Existe una probabilidad mínima de precipitaciones durante la madrugada, pero el escenario mejorará progresivamente. La mañana presentará neblinas matinales, mientras que el resto de la jornada mostrará cielos parcialmente nublados. Continuará la tendencia de mejora, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas serán prácticamente idénticas al día anterior. El calor hará su aparición con mayor intensidad en el retorno a las actividades laborales. El termómetro trepará hasta los 32°C durante la tarde, con cielos predominantemente nublados. El jueves 20 podría traer nuevamente precipitaciones durante las horas nocturnas, con temperaturas entre 23°C y 28°C. Este posible ingreso de humedad impactaría en las condiciones del viernes, cuando se espera un descenso térmico con una mínima de 19°C, aunque con mejores condiciones: cielo parcialmente nublado y reaparición del sol.