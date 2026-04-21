El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla debido a condiciones climáticas adversas previstas para este martes 21 de abril. El aviso contempla lluvias fuertes acompañadas de viento y posible caída de granizo. El fenómeno impactará principalmente durante la tarde y noche, por lo que autoridades llamaron a la población a tomar precauciones. Las condiciones podrían generar afectaciones en calles, viviendas y servicios. La alerta fue emitida para múltiples alcaldías de la capital, donde se prevé mayor intensidad en las precipitaciones. Entre las zonas afectadas se encuentran Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y Cuajimalpa. También se incluyen Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. En estas demarcaciones, las autoridades prevén condiciones climáticas más severas. El periodo de afectación está estimado entre las 15:30 y las 23:00 horas del mismo día. Durante este lapso, se espera que las lluvias se intensifiquen de forma intermitente. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La alerta amarilla implica riesgo moderado, pero con potencial de complicaciones. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias acumuladas de entre 15 y 29 milímetros. Este nivel puede provocar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas. Además, se prevén rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden ocasionar la caída de ramas, árboles o incluso estructuras ligeras. Otro de los riesgos señalados es la posible caída de granizo, lo que puede afectar tanto la movilidad como bienes materiales. Este tipo de fenómeno suele intensificar los daños en zonas urbanas. Las autoridades destacaron que estos factores combinados elevan el nivel de riesgo. Por ello, es clave evitar zonas vulnerables y extremar precauciones durante el periodo señalado.