Recientemente se confirmó que luego del fin de semana largo de Carnval, que cae lunes 16 y martes 17, habrá un nuevo feriado establecido para el día jueves 19 de febrero que podrá ser aprovechado por un importante grupo de personas. El feriado fijado para el 19 de febrero aparece como un día extra de descanso y muchos habitantes de la provincia de Buenos Aires se verán beneficiados con este “día libre” dentro del calendario. El próximo jueves 19 de febrero será feriado en la localidad de Indio Rico, perteneciente al municipio de Coronel Pringles, con motivo de su aniversario fundacional número 96. De este modo, habrá un día no laborable para toda la población de dicho distrito y se llevarán a cabo todo tipo de actividades festivas tanto en la plaza central como en diversos puntos de la localidad a lo largo de la jornada. Según informó el municipio de Coronel Pringles, el cronograma de celebraciones en Indio Rico por el aniversario de su fundación contará con las siguientes actividades, destinadas tanto para los locales como para turistas que arriben desde zonas aledañas y el resto del país: Además, habrá actos y propuestas culturales y gastronómicas para quienes se acerquen a la localidad de Indio Rico.