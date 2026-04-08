Las ráfagas de viento del ciclón extratropical comenzaron a sentirse con fuerza entre la noche de ayer, martes, continúan afectando con menor intensidad al menos a seis departamentos: Maldonado, Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Rocha. En Montevideo, los efectos del fenómeno se hicieron visibles desde temprano en la noche. Vecinos de varios barrios reportaron caída de árboles y ramas y la Intendencia de Montevideo alertó en la mañana de este miércoles que hay más de una decena de semáforos apagados o “en flash” en varias esquinas de la ciudad y pidió a los conductores “extremar la precaución” al circular. En Maldonado, una persona murió tras chocar su auto contra un tronco que se había desplomado debido a los vientos fuertes. Por otra parte, la Dirección Nacional de Bomberos informó que una rama de gran tamaño que cayó sobre dos viviendas dejó a cuatro personas atrapadas que fueron rescatadas con heridas leves. En Canelones también se produjeron caídas de los árboles en las zonas costeras y hubo voladuras de invernáculos y de techos en varios puntos del departamento. En la escuela rural N° 78, ubicada en el kilómetro 65 de la ruta 7, en la localidad de Tala, se desplomó el tejado y una de las aulas quedó al aire libre. Por su parte, en el Estadio Centenario, un video compartido en X por la cuenta Meteorología Estación BCP muestra cómo las ráfagas de viento hicieron volar carteles y equipos de filmación del personal del principal escenario deportivo del país. Esa misma cuenta compartió el momento en el que el shopping Nuevocentro sufre afectaciones en su terraza, donde funcionan algunas islas de locales gastronómicos. En la mañana de este miércoles hay más de 100 mil conexiones eléctricas interrumpidas en todo el país a causa del fuerte temporal, según informa UTE. Los mayores cortes se registran en Canelones (39 mil servicios aún afectados), Maldonado 35 mil y Rocha 19 mil. Además, hay casi 5 mil hogares fuera de servicio en Montevideo y unos 3.600 en el departamento de Cerro Largo. En el caso de Chuy y barra del Chuy, el corte afecta al 99% de los servicios. Lo mismo ocurre en San Jacinto (Canelones); y en varias localidades de Maldonado, como La Barra o Las Flores, el corte afecta más del 50% de los clientes.