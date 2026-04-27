El Inumet extendió la alerta naranja que regía hasta las 6 de esta mañana hasta las 12 del mediodía. Este fenómeno provocará, en las áreas del mapa marcadas con amarillo, vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora con rachas entre 60 y 80 kilómetros por hora. Asimismo, en las zonas bajo alerta naranja, se prevén intensidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con rachas entre 80 y 90 kilómetros. Acompañando esta situación, ingresará una masa de aire frío que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas. Además, Inumet destaca que en los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico se espera un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento. Esto generaría una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua. ✔ Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo. ✔ Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Santa Lucía, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José. ✔ Lavalleja: San Francisco de las Sierras y Solís de Mataojo. ✔ Maldonado: El Edén, Gregorio Aznárez, Nueva Carrara y Pueblo Solís. ✔ Montevideo: Todo el departamento. ✔ Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo y Rocha. ✔ San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.