El carnaval vuelve a sacudir al sector turístico, con un crecimiento del 30% en el interés por viajar respecto del mismo feriado de 2025. A pocos días del fin de semana largo -que se extenderá del 14 al 17 de febrero- las agencias de turismo concentran sus expectativas en esta fecha clave para la actividad. “Al comparar el verano 2026 con el verano 2025, vemos que el interés de los argentinos por viajar al exterior se mantiene en equilibrio, con una demanda sostenida y una clara preferencia por destinos ya consolidados, especialmente de playa”, señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. Aerolíneas Argentinas espera un movimiento intenso para el fin de semana largo. En la compañía indicaron que más de 220.000 pasajeros se movilizarán durante los cuatro días de carnaval. El viernes 13 será la jornada de mayor tráfico, con un total de 40.000 tickets vendidos. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fin de semana XL de carnaval del año pasado se movilizaron 2,8 millones de turistas por distintos puntos del país. Este número significó un incremento del 7,6% respecto a 2024. El impacto económico alcanzó los $ 701.064 millones, con un gasto promedio diario de $ 89.167. “El primer fin de semana largo fuerte del año se perfila con expectativas positivas para el sector turístico. Según estimaciones del sector, se proyecta que entre 3 y 3,2 millones de personas se movilicen por distintos puntos del país. Esperamos un crecimiento de entre el 5% y el 10% en relación con 2025”, vaticinó Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas, la plataforma que busca y difunde ofertas de vuelos, hoteles, paquetes y servicios turísticos. La plataforma destacó que hay propuestas de escapadas y paquetes, que van de los $ 577.000 a los $ 1.258.000 por persona, según el destino elegido. Predominan las opciones de viajes cortos, de tres noches, generalmente con vuelo directo, alojamiento y desayuno incluidos. “Se espera buen nivel de ventas, alta ocupación en los principales destinos nacionales y un impulso importante para el turismo interno. Si bien el viajero es más cuidadoso con el gasto, prioriza viajes de 2 a 3 noches y busca promociones o paquetes cerrados”, comentó Juan Manuel Arrías Camps, Chief Commercial & Marketing Officer de Atrápalo, que registró un crecimiento del 40% en ventas en comparación con 2025. Despegar reveló que la tarjeta de crédito continúa siendo el medio de pago más utilizado: acumuló el 65% de las transacciones, mientras que los pagos en dólares crecieron un 20% interanual. De acuerdo con Smiles, el programa de fidelidad para pasajeros frecuentes de la aerolínea Gol que permite acumular millas, el 83,5% de los clientes emitió su vuelo utilizando 100% millas, mientras que el 16,5% optó por la modalidad Smiles & Money, que combina millas y dinero. “Vemos una fuerte tendencia de los viajeros en canjear sus viajes utilizando 100% millas”, señaló Belén Castelli, Gerente de Marketing y Producto en Smiles Argentina. Brasil vuelve a liderar las preferencias de los argentinos para el Carnaval, impulsado por su combinación de festejos tradicionales, playas y un amplio abanico de entretenimiento. Según informó Despegar, en el último mes las búsquedas para viajar a Buzios crecieron un 53%, seguidas por Florianópolis (42%) y Río de Janeiro (34%), mientras que otros destinos regionales como Santiago de Chile, San Pablo y Foz de Iguazú mantienen un interés sostenido para el fin de semana largo. En el plano local, el carnaval impulsa los viajes internos con Bariloche y Puerto Iguazú entre los destinos que más crecen en búsquedas, con subas del 44% y 38%, respectivamente. A ellos se suman clásicos como Jujuy -por sus celebraciones tradicionales-, además de Mendoza y Córdoba, que siguen posicionándose por su oferta gastronómica, paisajes y propuestas urbanas. En canje de millas, Smiles también destaca a Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mendoza y Tucumán como los principales destinos nacionales. Muti, de Promociones Aéreas, agregó que, además de Iguazú y Bariloche, crece el interés por destinos patagónicos como San Martín de los Andes, El Calafate y Ushuaia, así como por el norte argentino. Mendoza, en particular, gana protagonismo para escapadas románticas y turismo gastronómico, mientras que Uruguay (Montevideo, Punta del Este y Colonia) y Chile aparecen como alternativas cercanas para descanso, shopping o escapadas cortas.