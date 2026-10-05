Llegan tormentas la primera semana de octubre a Buenos Aires: todas las localidades donde habrá lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico del clima para la semana del lunes 5 al domingo 11 de octubre y alertó por el regreso de las lluvias en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires.

El informe del tiempo anticipa una semana con cielo nublado, poca presencia de sol y temperaturas que oscilarán entre los 13° y 23°.

Alerta por lluvias en las localidades al sur de Buenos Aires

Para el lunes el organismo meteorológico informó que las lluvias afectarán las localidades al sur de la provincia. Se espera que el período de mayor intensidad llegue durante la tarde y se prolongue hasta la noche. Las zonas englobadas en el pronóstico son:

Costa Atlántica : San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Villa Gessell, Pinamar, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Monte Hermoso y Bahía Blanca.

Centro Bonaerense : Olavarría, Azul y Bolívar.

Sudeste bonaerense : Tandil, Balcarce, Maipú y Benito Juárez.

Sudoeste bonaerense: Coronel Suárez, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana y Pigüé.

Cómo estará el clima durante el lunes 5, según el SMN. SMN.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante la semana

El SMN también publicó el pronóstico para el resto de la semana con la particularidad de que predominará la nubosidad entre el lunes y el sábado.

Llegan tormentas la primera semana de octubre a Buenos Aires: todas las localidades donde habrá lluvias. Fuente: EFE Alejandro García

Para el lunes se prevé un cielo parcialmente despejado acompañado de mínimas de 15° y máximas de 23°, mientras que el martes repetirá condiciones similares con una mínima de 13° por la mañana.

El miércoles comenzará con una mínima de 13°, pero hacia la tarde se espera la llegada de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires que podrían estar acompañadas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves y viernes tendrán mínimas de 14° donde el cielo estará nublado a lo largo de todo el día. Por la tarde, la sensación térmica podría elevarse hasta los 20° con vientos.

Para la mañana del sábado se esperan lluvias, pero hacia la tarde la temperatura alcanzará los 19° y volverá el sol. El domingo ofrecerá mejores condiciones, con una mañana soleada de 14° y una tarde de 20° bajo un cielo parcialmente nublado.