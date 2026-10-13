Llegan fuertes tormentas a 4 provincias del país este martes 13 de octubre: se esperan lluvias intensas y ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió distintas alertas para este martes 13 de octubre para 4 provincias de Argentina. Se esperan lluvias intensas y ráfagas, que pueden superar los 60 km/h en las zonas afectadas.

Las provincias bajo aviso son La Pampa, Mendoza, Misiones y San Luis, y en una de ellas el nivel sube a naranja.

Alerta amarilla por lluvias: La Pampa y San Luis.

Alerta naranja por lluvias: Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas: Mendoza, Misiones y San Luis.

Alertas del SMN para este martes 13 de octubre: las zonas afectadas

La Pampa: alerta amarilla por tormentas en Chical Co y Puelén.

Mendoza: alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Mendoza: alerta naranja por lluvias en General Alvear y la zona baja de San Rafael.

Misiones: alerta amarilla por tormentas en Eldorado, Iguazú, la zona baja de General Manuel Belgrano y la zona baja de Montecarlo.

San Luis: alerta amarilla por tormentas en la zona serrana de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, y en la zona baja de Coronel Pringles y General Pedernera.

San Luis: alerta amarilla por lluvias en Gobernador Dupuy.

Llegan fuertes tormentas a 4 provincias del país este martes 13 de octubre: se esperan lluvias intensas y ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h. Servicio Meteorológico Nacional

En este marco, Mendoza suma una alerta naranja por lluvias en el sur de la provincia, como lo son General Alvear y zona baja de San Rafael.

Según el SMN, las alertas amarillas por tormentas afectarán el área con ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h, actividad eléctrica frecuente y abundante precipitación en cortos períodos. Además, se prevén valores de acumulados entre 20 y 40 mm.

En tanto, en las alertas amarillas por lluvias “se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Qué significa una alerta amarilla por lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una alerta amarilla significa que se prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. No implica una situación extrema, pero sí requiere estar atento y tomar precauciones.

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