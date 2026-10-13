David Céspedes, especialista en medicina preventiva: “Comer 4 huevos al día el resto de tu vida solo te traerá beneficios”.

A lo largo de los años, un alimento como el huevo fue cuestionado por sus supuestos efectos adversos en el organismo dentro de una dieta.

En este marco, el médico especialista en medicina preventiva y salud pública, David Céspedes (colegiado n.º 2855347 de Madrid), compartió un video en su cuenta de TikTok donde explicó todas las bondades que tienen los huevos dentro de una rutina de buenos hábitos alimenticios.

David Céspedes sobre consumir 4 huevos al día

El médico dedica su cuenta de TikTok, con más de 800 mil seguidores, a divulgar información en relación con la medicina preventiva y basada en evidencia. En uno de ellos se preguntó: “¿Qué pasaría si comieras 4 huevos al día durante el resto de tu vida?”.

“Lo que diferencia al huevo de otras fuentes de proteína es que la mayor parte de esas proteínas provienen del músculo del animal o del pescado, mientras que el huevo es algo completamente distinto”, introdujo y luego explicó: “Un huevo es un pre-pollo que contiene todos los bloques de construcción necesarios para formar un ser completo. Los huevos tienen la proteína de mayor valor biológico ”.

David Céspedes, especialista en medicina preventiva: “Comer 4 huevos al día el resto de tu vida solo te traerá beneficios”. TikTok: @dr.davidcespedes

Esto quiere decir que el cuerpo humano absorbe mejor esa proteína que la de cualquier otro alimento. Asimismo, el profesional explicó qué aportes hacen la clara y la yema al organismo.

“La clara tiene un efecto antimicrobiano y aporta todos los aminoácidos esenciales junto con la protección inmunológica”, indicó. En tanto, la yema “está cargada de colina, clave para producir acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para el cerebro, y además ayuda en la prevención del hígado graso . También contiene dos poderosos antioxidantes: luteína y zeaxantina, que protegen los ojos frente a la degeneración macular y las cataratas”.

Qué efectos tiene el huevo en el colesterol

En los setenta, se creía que el consumo de huevos aumentaba el colesterol y generaba enfermedades cardíacas, por eso se limitaba al consumo de 3 o 4 huevos por semana o directamente solo las claras.

No obstante, en el video David Céspedes se refirió al colesterol en el cuerpo humano: “No existe evidencia científica sólida que demuestre que los huevos aumenten el colesterol o perjudiquen tu salud cardiovascular”.

Por último, concluyó: “ Comer cuatro huevos al día el resto de tu vida solo te traerá beneficios ”.

Qué dice la ciencia sobre el consumo de huevos y sus efectos en el colesterol

En septiembre de 2025, se publicó en el Journal of the American Nutrition Association, el estudio donde se investigó el efecto de la incorporación diaria de huevos en una dieta saludable para el corazón durante 8 semanas en un grupo de hombres con hiperlipidemia (nivel elevado de grasas en sangre) comparado con otros que la excluyeron de sus dietas saludables.

Los autores concluyeron que, en adultos con hiperlipidemia, comer huevo todos los días dentro de una dieta saludable para el corazón no empeoró los indicadores cardio-metabólicos.

Esto demostró que el huevo no perjudica al organismo, incluso en personas con colesterol alto, tal como se creía tiempo atrás.