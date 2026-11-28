La CDMX espera lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados superiores a 70 milímetros, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

La Ciudad de México enfrenta desde ayer viernes y hasta el domingo 29 de noviembre un episodio de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañado de un importante descenso de temperaturas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. De acuerdo con el aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan acumulados superiores a 70 milímetros y la posibilidad de aguanieve o nieve en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañada por el Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, el Secretario de Bienestar Social, Pablo Llanes y Rafael Marín de la Secretaría de Protección Civil, informó que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la primera tormenta invernal y pidió a la población tomar precauciones ante las condiciones previstas, ya que se trata de la tormenta más fuerte del año.

Las autoridades capitalinas anunciaron el despliegue de equipos de emergencia para atender posibles inundaciones y encharcamientos, así como para brindar apoyo inmediato a las familias que pudieran resultar afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la primera tormenta invernal que afectará nuestra ciudad este fin de semana.



Es importante que conozcas qué condiciones se esperan, las acciones que llevaremos a cabo y, sobre todo, cómo prevenir riesgos y cuidar de ti y de tu… pic.twitter.com/UpO5iMO6ia — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 27, 2026

Primera tormenta invernal en CDMX dejará lluvias de hasta 70 milímetros

“Anuncio importante para todos. El Sistema Meteorológico Nacional, SMN, nos informó acerca del clima a partir del día de mañana y el sábado, vamos a tener lluvias, lluvias fuertes continuas y con muy bajas temperaturas. La llaman la primera tormenta invernal”, señaló Clara Brugada.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó que las precipitaciones podrían prolongarse hasta el sábado por la tarde y alcanzar acumulados de entre 50 y 70 milímetros. Además, destacó que se trata de un fenómeno atípico para estas fechas, debido a que normalmente las lluvias más intensas se presentan durante agosto y septiembre.

“Se puede decir que puede ser la lluvia más fuerte del año y para estas fechas es algo atípico porque normalmente es en agosto y septiembre cuando llueve más” , advirtió el funcionario, quien pidió a los habitantes no confiarse y mantenerse prevenidos durante la madrugada y el mediodía del sábado.

De acuerdo con el aviso especial de la SGIRPC, las condiciones previstas para el fin de semana son:

Lluvias: fuertes a muy fuertes, con acumulados superiores a 70 milímetros.

Temperaturas máximas: de 8 a 13 grados Celsius durante el viernes y sábado.

Temperaturas mínimas: de -2 a 6 grados Celsius.

Viento: rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Aguanieve o nieve: posibilidad de caída en las zonas altas del sur y poniente durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

La dependencia precisó que no se pronostica nieve en la zona urbana de la Ciudad de México. Sin embargo, podría presentarse aguanieve o nieve en cumbres por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, como el Ajusco, el Chichinautzin y el Pelado. Para el domingo se espera que las condiciones comiencen a despejarse, aunque habrá heladas al amanecer en las zonas altas.

La primera tormenta invernal provocará temperaturas mínimas de hasta -2 grados Celsius y rachas de viento de hasta 50 km/h. Fuente: Gobierno CDMX

Gobierno de CDMX despliega más de 250 elementos en 52 puntos críticos

Ante el pronóstico de lluvias intensas, el Gobierno capitalino anunció un operativo para atender posibles encharcamientos e inundaciones. José Mario Esparza Hernández informó que ya se encuentra en marcha el despliegue del llamado Equipo 2.0, con presencia en 52 puntos críticos de la ciudad donde se han identificado problemas recurrentes durante las precipitaciones.

El operativo contempla la participación de más de 250 elementos y el uso de más de 300 equipos de bombeo para responder ante las posibles afectaciones. El secretario explicó que estas acciones buscan atender oportunamente las emergencias que pudieran presentarse durante el paso de la tormenta.

“Ya tenemos el despliegue del equipo 2.0. Son 52 puntos críticos en la CDMX que tenemos identificados que cuando llueve hay problemas de encharcamientos e inundaciones. Ya se está haciendo este despliegue operativo más de 250 elementos, con más de 300 equipos de bombeo”, detalló.

Por su parte, Clara Brugada aseguró que las autoridades ya cuentan con el equipo de emergencia necesario para responder ante las condiciones meteorológicas y pidió a la población mantenerse atenta.

“Debemos estar muy al pendiente y protegidos. Vamos a tener muy seguramente aguanieve decía también el SMN, que vamos a enfrentar una de las lluvias más fuertes de todo el año. Ya tenemos todo el equipo de emergencia…”, expresó.

El secretario de Bienestar Social, Pablo Llanes, también aseguró que el Gobierno capitalino está preparado para brindar atención a las familias que pudieran necesitar apoyo durante este episodio de lluvias.

“Estamos listos y preparados para atender a las familias de manera inmediata, esperemos que no haya afectaciones”, afirmó.

El Gobierno capitalino desplegó más de 250 elementos y 300 equipos de bombeo para atender posibles inundaciones en 52 puntos críticos. Fuente: Gobierno CDMX

Recomendaciones ante las lluvias fuertes y el frío en la Ciudad de México

Ante el descenso de temperaturas y las precipitaciones continuas, Rafael Marín, de la Secretaría de Protección Civil, llamó a los habitantes a extremar precauciones tanto dentro como fuera de sus hogares. Entre las principales medidas destacó la importancia de abrigarse adecuadamente, evitar el uso de anafres en espacios cerrados y no intentar atravesar calles o avenidas con corrientes de agua.

El funcionario también pidió evitar tirar basura en la vía pública, debido a que los residuos pueden obstruir los desagües y favorecer los encharcamientos e inundaciones. Las recomendaciones de las autoridades son:

Abrigarse bien y cubrir nariz y boca para protegerse de las bajas temperaturas.

Evitar utilizar anafres o braceros en espacios cerrados.

En caso de utilizar estos dispositivos, mantenerlos en lugares ventilados y, de preferencia, no recurrir a ellos.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

No tirar basura en la vía pública para evitar que se tapen los desagües.

Resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

“En lo que se refiere a las bajas temperaturas es muy importante abrigarse bien, cubrirse nariz y boca. Si usan anafres o braceros mantenerlos en zonas ventiladas y de preferencia no utilizarlos. En el caso de las lluvias no atravesar corrientes de agua y no tirar basura que es lo que provoca muchas veces que se tapen los desagües”, explicó Rafael Marín.