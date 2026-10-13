La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), organización que se dedica a la defensa de los derechos de los profesionales de la salud en Argentina, convocó un paro de 96 horas (cuatro días) de médicos y odontólogos de cabecera que atienden a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
El mismo comenzó este martes 13 de octubre y finalizará el viernes 16 de octubre.
Qué dice el comunicado de APPAMIA
El reclamo de los médicos y odontólogos de cabecera es por el incremento del valor per cápita, monto que PAMI abona de manera mensual por cada persona asignada a un profesional, independientemente de cuántas veces concurra a una consulta.
“Tras el último paro de 72 horas, seguimos sin respuestas ni propuestas aceptables. Desde APPAMIA ratificamos nuestros reclamos y profundizamos el plan de lucha”, señala el pie del flyer de APPAMIA compartido en redes sociales.
- Médicos: el reclamo es de $4.500 per cápita.
- Odontólogos: el reclamo es de $3.000 per cápita. Actualmente reciben $500 mensuales por la atención de cada paciente.
“Necesitamos honorarios que permitan cubrir los costos de los consultorios y remunerar el trabajo profesional”, señalan desde APPAMIA y exigen una rápida respuesta de PAMI para sostener la atención a los jubilados y pensionados afiliados.
Cuándo finalizará el paro de médicos y odontólogos de cabecera
- El paro finalizará el viernes 16 de octubre.
Qué pasará con las urgencias durante los 4 días
Durante la medida de fuerza, lo que pasará es que solo se atenderán las urgencias. “Solo urgencias. Sin respuestas aceptables, ratificamos nuestros reclamos”, señala el flyer de APPAMIA.
No obstante, los afiliados que tienen programado algún turno durante estos días deberán comunicarse con su médico u odontólogo antes de concurrir.
De esta manera, confirmarán si habrá atención durante el paro o si deberán reprogramar el turno. Es importante remarcar que la adhesión depende de cada prestador; por ende, no es posible asegurar que todas las consultas se suspendan durante las 96 horas de paro.