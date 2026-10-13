Médicos y odontólogos de PAMI anunciaron un paro de 96 horas: cuándo finalizará y qué pasará con las urgencias

La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), organización que se dedica a la defensa de los derechos de los profesionales de la salud en Argentina, convocó un paro de 96 horas (cuatro días) de médicos y odontólogos de cabecera que atienden a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

El mismo comenzó este martes 13 de octubre y finalizará el viernes 16 de octubre .

Qué dice el comunicado de APPAMIA

El reclamo de los médicos y odontólogos de cabecera es por el incremento del valor per cápita, monto que PAMI abona de manera mensual por cada persona asignada a un profesional, independientemente de cuántas veces concurra a una consulta.

“Tras el último paro de 72 horas, seguimos sin respuestas ni propuestas aceptables. Desde APPAMIA ratificamos nuestros reclamos y profundizamos el plan de lucha”, señala el pie del flyer de APPAMIA compartido en redes sociales.

Médicos : el reclamo es de $4.500 per cápita.

Odontólogos: el reclamo es de $3.000 per cápita. Actualmente reciben $500 mensuales por la atención de cada paciente.

“Necesitamos honorarios que permitan cubrir los costos de los consultorios y remunerar el trabajo profesional”, señalan desde APPAMIA y exigen una rápida respuesta de PAMI para sostener la atención a los jubilados y pensionados afiliados.

Cuándo finalizará el paro de médicos y odontólogos de cabecera

El paro finalizará el viernes 16 de octubre .

Qué pasará con las urgencias durante los 4 días

Durante la medida de fuerza, lo que pasará es que solo se atenderán las urgencias . “Solo urgencias. Sin respuestas aceptables, ratificamos nuestros reclamos”, señala el flyer de APPAMIA.

No obstante, los afiliados que tienen programado algún turno durante estos días deberán comunicarse con su médico u odontólogo antes de concurrir.

De esta manera, confirmarán si habrá atención durante el paro o si deberán reprogramar el turno. Es importante remarcar que la adhesión depende de cada prestador; por ende, no es posible asegurar que todas las consultas se suspendan durante las 96 horas de paro.