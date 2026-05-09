El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este fin de semana diferentes zonas del país atravesarán una fuerte helada con temperaturas bajo cero, las cuales se mantendrán hacia el inicio de la próxima semana. Según los datos oficiales aportados por el SMN, el frío extremo llegará por una corriente polar que generará un marcado descenso en las temperaturas en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que en Ushuaia y las Islas del Atlántico Sur rige una alerta por temperaturas que oscilarán entre -1 y -3 grados. Por su parte, el SMN informó que, durante el fin de semana y los días posteriores, el clima en la capital de Tierra del Fuego estará de la siguiente manera: El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alertas tempranas que se utilizan para prevenir a la población ante la presencia de diversos fenómenos climáticos. En este sentido, el SMN cuenta con alertas por temperaturas extremas y en los meses de invierno existen cuatro tipos. Cada uno de ellos significa: