Tras un miércoles marcado por intensas tormentas en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por la llegada de un diluvio a diversas provincias del país. La jornada estará marcada por lluvias y abundante caída de agua acompañada por ráfagas de viento de hasta 77 kilómetros por hora. El fuerte temporal que azota a Buenos Aires llegará a las provincias ubicadas al noreste argentino durante la madrugada del jueves. Las nubes negras cubrirán Formosa, Chaco y Corrientes para acumular una caída de agua acumulada de 20 milímetros en 24 horas. El triple diluvio hará descender las temperaturas hasta los 13° con vientos de hasta 77 kilómetros por hora. Conforme pasen las horas la actividad eléctrica se intensificará con chusbascos intermitentes. El ciclón dará paso a un fin de semana con clima templado de entre 8° y 16° con cielo despejado. Las localidades afectadas serán: El Área Metropolitana de Buenos Aires experimentó intensas lluvias durante el miércoles y el pronóstico extendido del clima indica que las precipitaciones continuarán durante el jueves. La abundante caída de agua será constante durante la madrugada y hasta el mediodía para dar paso a una tarde ventosa. Las temperaturas se ubicarán entre los 16° y 20° con alta presencia de humedad. Una vez que las tormentas se alejen de Buenos Aires las temperaturas descenderán hasta los 7° con presencia de vientos. Para el viernes se espera una máxima de 14° con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 60 kilómetros en algunas localidades. Para el fin de semana el pronóstico extendido indica que el cielo estará soleado, pero con mañanas fresca de 7°.