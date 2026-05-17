El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un nuevo episodio de fuertes vientos y lluvias para el inicio de la semana, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en algunas zonas del sur del país. El fenómeno llega después de una jornada marcada por condiciones extremas, donde ya se registraron intensas ráfagas durante el sábado. Según el pronóstico oficial, el temporal estará acompañado por lluvias aisladas, cielo cubierto y un importante descenso de la sensación térmica. Además, las condiciones podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre durante varias horas. La zona más afectada será Río Gallegos, donde el SMN prevé viento sostenido del sector oeste con ráfagas persistentes durante gran parte del domingo y comienzos de la semana. Para este domingo se espera una temperatura mínima cercana a los 5°C y una máxima de 11°C. El SMN pronostica: Durante el sábado, algunas ráfagas llegaron cerca de los 100 km/h, situación que encendió las alertas por posibles complicaciones en la región. Las condiciones inestables continuarán durante el arranque de la semana. El lunes se mantendrán: Para el martes se espera una leve mejora, aunque todavía persistirá la circulación de aire frío y el viento en distintos sectores de la provincia. Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan: