La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 31 de julio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 31 de julio

El clima en España se caracteriza por una ola de calor persistente y estabilidad en la Península y Baleares, con cielos mayormente despejados. Se prevén nubes bajas en áreas específicas como el Estrecho y Galicia, mientras que los chubascos y tormentas son posibles en el sur del sistema Ibérico y los Pirineos.

Las temperaturas máximas descenderán en el norte, pero aumentarán en el sur y Baleares, superando los 35 grados en diversas zonas. Se anticipan noches tropicales en Canarias y gran parte del tercio sur peninsular. El viento será generalmente flojo, con excepciones en el norte y el Estrecho.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Intervalos de nubes medias darán paso a un cielo poco nuboso en Madrid, con temperaturas entre 23 y 38 grados y posible calima. Viento flojo al inicio y final del día, moderado del suroeste con rachas fuertes en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con brumas en el litoral y posible niebla. Se prevén tormentas ocasionales en las sierras del interior oriental y ligera presencia de polvo en suspensión. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 42 grados, con vientos flojos y brisas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes bajas en el litoral sur y poco nuboso en el resto, aunque aumentará la nubosidad durante el día. Se esperan chubascos con tormentas y granizo por la tarde en el tercio sur y el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 40 grados, con un ligero descenso en el tercio norte. El viento será flojo en la mañana, aumentando a moderado por la tarde con posibles rachas fuertes.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presenta con intervalos nubosos en el noroccidente y poco nuboso en el resto durante la mañana. Se esperan chubascos con tormentas y granizo en el nordeste de Teruel y la Ribera del Ebro a partir de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de mínima y hasta 39 grados de máxima. El viento será flojo por la mañana, girando a suroeste y noroeste por la tarde, con posibilidad de rachas fuertes asociadas a las tormentas.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y brumas, especialmente en la Cordillera, donde habrá lluvias débiles a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 17 grados, con mínimas estables en la Cordillera y un ligero ascenso en otras áreas. Vientos flojos del noreste se harán presentes, especialmente en la tarde.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con brumas y algún banco de niebla matinal en el interior de Mallorca. Temperaturas en ligero ascenso, noches tropicales o tórridas y máximas de hasta 38 °C en el interior y nordeste de Mallorca; viento flojo del sureste con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y bajas en litorales del norte de las islas. Calima en altura, significativa en medianías y cumbres. Temperaturas entre 18 °C y 34 °C, alcanzando hasta 32 °C en zonas orientadas al sur. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en algunas vertientes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes bajas en el litoral y despejado en el interior por la mañana; en la tarde, posibilidad de chubascos en Castellón y Valencia. Temperaturas mínimas de 21 grados y máximas de 41 grados. Viento flojo por la mañana, moderado en el litoral por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos de nubes bajas en el extremo norte, donde no se descartan bancos de niebla y algunas lloviznas, mientras que en el resto de la región habrá poca nubosidad con nubosidad de evolución en el este; las temperaturas oscilarán entre un máximo de 36 grados y un mínimo de 12 grados, con un ligero descenso en las máximas, especialmente notable en el nordeste. El viento será variable, del suroeste u oeste por la tarde, cambiando a componente norte al final del día, siendo flojo con intervalos de moderado.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes por la tarde en el tercio oriental, donde podrían ocurrir chubascos en Albacete. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero aumento, mientras que las máximas descenderán un poco, alcanzando hasta 41 grados. Habrá viento flojo variable al principio y al final del día, pero moderado del oeste con rachas fuertes en Guadalajara durante horas centrales. En Hellín y Almansa, el viento cambiará a sureste, aumentando la humedad en la provincia de Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con brumas matinales y claros por la tarde, ligera presencia de polvo en suspensión y vientos flojos de levante; máxima 27 °C y mínima 22 °C.

En Melilla, cielos nubosos con brumas matinales y posible niebla; claros por la tarde, polvo en suspensión y vientos flojos variables con intervalos de levante; máxima 31 °C y mínima 25 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo nuboso con claros en Álava, probables brumas matinales en zonas altas y lluvias débiles; temperaturas mínimas de 16°C en ligero ascenso y máximas de 29°C en descenso, viento flojo a moderado de norte. Por otro lado,

En Navarra, se esperan lluvias débiles y brumas matinales, con temperaturas entre 15 y 30 grados y posibilidad de tormentas por la tarde en el este.

Cielo poco nuboso, con nubes bajas en la Rioja Alta, posibles bancos de niebla y nubosidad de evolución diurna; mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en descenso moderado o localmente notable y viento flojo a moderado del noroeste o norte.