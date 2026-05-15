El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán tormentas fuertes y lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, por el fin de semana en estas zonas. El pico del diluvio será en la región sur del país donde habrá posibilidad de granizos, nevadas y vendavales de hasta 60 km/h, según advirtió el organismo a cargo del clima. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas ante la llegada de un frente de aire polar que transformará radicalmente el panorama climático en el extremo sur de la Argentina. Este fenómeno, caracterizado por un descenso brusco de la temperatura, marca un inicio anticipado de las condiciones invernales más rigurosas en la región. La irrupción de aire frío proveniente del sur generará un escenario de alta hostilidad climática. Se espera que la interacción de este frente con la humedad persistente dé lugar a tormentas de nieve de variada intensidad, que podrían reducir significativamente la visibilidad en rutas y zonas urbanas. Este “invierno adelantado” no solo traerá frío extremo, sino también un patrón de precipitaciones líquidas y sólidas que se mantendrán de forma intermitente durante las próximas jornadas. Sumado a las nevadas, la zona costera enfrentará vientos intensos con ráfagas que podrían superar los límites habituales, incrementando la sensación térmica bajo cero. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante la posible acumulación de nieve y el riesgo que representan los vientos para la navegación y las actividades al aire libre en toda la región austral. El núcleo de este fenómeno meteorológico se concentrará principalmente en dos jurisdicciones, afectando tanto la cordillera como el litoral atlántico: Para este viernes, se espera que las condiciones de inestabilidad alcancen su primer pico, con cielos cubiertos y la presencia de lluvias y nevadas dispersas que afectarán la movilidad. La sensación térmica se mantendrá muy baja debido a la presencia de vientos constantes que soplarán desde el cuadrante sur. Durante el sábado, el frente frío se asentará definitivamente. Las nevadas podrían intensificarse en las zonas altas de Santa Cruz y en la totalidad de Tierra del Fuego. Será el día de mayor impacto visual por la acumulación de nieve, mientras que en la costa los vientos seguirán siendo el factor predominante, dificultando la actividad portuaria. Hacia el domingo, aunque se mantendrá la nubosidad, se espera que la intensidad de las ráfagas de viente comience a disminuir levemente. No obstante, las temperaturas mínimas seguirán siendo extremas, consolidando el panorama de heladas generalizadas. La probabilidad de chaparrones de nieve persistirá, cerrando un fin de semana marcado por el rigor del clima austral. El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana: