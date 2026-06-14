En esta noticia Accidente aéreo en Kansas: cómo ocurrió

Una avioneta en la que se realizaban vuelos para tirarse en paracaídas cayó esta tarde y, hasta el momento, hay 12 muertos.

Aún se desconocen los motivos del fatal accidente que ocurrió cerca de Kansas City. Además, el mismo ocurrió cuando intentaba levantar vuelo.

El accidente tuvo lugar cerca de las 11.20 de la mañana cuando el avión, operado por la empresa Skydive Kansas City, transportaba a un grupo de personas que se preparaban para realizar saltos en paracaídas.

El administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, informó que la avioneta no logró ganar altitud visual luego del despegue, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó impactando contra un campo ubicado a unos 275 metros de la pista.

Accidente aéreo en Kansas: cómo ocurrió

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por las autoridades, el avión era una aeronave turbohélice monomotor utilizada para actividades de paracaidismo.

Tras el impacto, el aparato quedó envuelto en llamas, lo que movilizó a los equipos de emergencia de la zona.

“Cayó en un campo adyacente al aeropuerto”, explicó el sargento Justin Ewing, de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri a la CNN, que indicó además que algunas rutas cercanas fueron cerradas de manera preventiva mientras se desarrollaban las tareas de rescate y peritaje.