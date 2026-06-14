El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que un frente frío fuera de temporada, combinado con una circulación ciclónica, canales de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, provocará condiciones de tiempo severo en gran parte del país durante los próximos días.

Además de las precipitaciones, el SMN indicó que el sistema favorecerá tormentas eléctricas, posible caída de granizo, rachas de viento intensas y riesgos asociados como inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones en zonas urbanas.

A continuación, los detalles sobre el reporte oficial de la meteorología en México.

Estados de México bajo alerta por fuertes lluvias

Las autoridades prevén lluvias intensas en entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que estados como Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero registrarán precipitaciones muy fuertes.

También se esperan lluvias de moderadas a fuertes en las siguientes zonas:

Ciudad de México

Estado de México

Jalisco

Colima

Chihuahua

Coahuila

Tabasco

Frente frío y posible ciclón reforzarán las lluvias

El frente frío ingresará por el noroeste del país y, al interactuar con otros sistemas atmosféricos, generará vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte, así como posibles tolvaneras en algunas regiones.

De forma paralela, dos zonas de baja presión en el océano Pacífico mantienen potencial para evolucionar a ciclones tropicales. Una de ellas podría desarrollarse frente a las costas del sur de México durante la jornada de este domingo, incrementando la entrada de humedad y fortaleciendo las lluvias en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Los pronósticos indican que Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían registrar precipitaciones torrenciales, además de oleaje elevado y vientos fuertes en zonas costeras.

Alerta del SMN por ola de calor extendida

Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso en buena parte de la República Mexicana. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados en zonas de:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Baja California

Asimismo, la ola de calor seguirá afectando regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que durante el fin de semana comenzará un nuevo episodio de altas temperaturas en el este de Sonora.

En contraste, las temperaturas más bajas se esperan en zonas montañosas de Durango, donde podrían registrarse valores cercanos a los cero grados y posibles heladas durante la madrugada.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar cruzar zonas inundadas, extremar precauciones por los fuertes vientos y tomar medidas para prevenir golpes de calor, especialmente en las regiones donde persistirán las altas temperaturas.