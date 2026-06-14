Se viene la tormenta del trimestre con 24 horas de lluvias intensas y fuertes ráfagas de vientos: las zonas más afectadas.

Confirmado por las Fuerzas Armadas | Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar obligatorio: durará un año y recibirán un salario mínimo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronosticó lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, en buena parte del territorio colombiano para las próximas horas. Los mayores acumulados se esperan sobre el golfo de Urabá y el litoral del Pacífico.

El reporte, correspondiente al boletín del 13 de junio, también advierte vientos por encima de lo normal en el mar Caribe y un descenso de las temperaturas mínimas en el centro del país.

Lluvias y tormentas eléctricas: las regiones con mayor riesgo

En la región Caribe se prevén precipitaciones moderadas a localmente fuertes con tormentas eléctricas en el golfo de Urabá, el sur de La Guajira, el norte de Cesar, el centro y sur de Bolívar y sectores de Sucre y Córdoba. Las descargas más intensas se concentran en la tarde, la noche y la madrugada.

El Pacífico es la otra zona crítica, con lluvias fuertes durante toda la jornada en Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región Andina, los aguaceros con tormenta alcanzan a Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Risaralda.

El Pacífico es la otra zona crítica, con lluvias fuertes durante toda la jornada en Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. ChatGPT + Canva

Lluvia récord: Belén de Los Andaquíes (Caquetá) registró 133,0 mm en 24 horas, por encima del máximo histórico de junio ( 132,0 mm , de 1997).

Más agua: las precipitaciones subieron cerca del 20 % frente al día anterior, concentradas en Amazonas , Caquetá y Putumayo .

Vientos en el Caribe: ráfagas de hasta 29 nudos y oleaje que llega a los 3,9 metros en el Caribe oriental y central.

Frío en la madrugada: las mínimas bajaron hasta 4,5 °C en Bogotá y 4,6 °C en municipios de Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

Deslizamientos y crecientes súbitas: los departamentos en alerta

La saturación de los suelos por las lluvias mantiene una alta probabilidad de deslizamientos en municipios de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

En el plano hidrológico hay alertas rojas por crecientes súbitas y niveles altos en cuencas como el río Atrato (Chocó), el Inírida y el Guaviare, el río Meta (Casanare y Vichada) y el San Jorge, donde persisten inundaciones en la región de La Mojana.

Cómo seguir el estado del clima en tiempo real

El IDEAM recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas, que las embarcaciones de poco calado consulten con las capitanías de puerto antes de zarpar y que la población ribereña esté atenta al comportamiento de los ríos.

El estado actualizado de los niveles se puede consultar en el visor de pronósticos en fews.ideam.gov.co, mientras que el boletín completo se publica cada día en ideam.gov.co.