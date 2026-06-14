La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que el fenómeno climático El Niño ya se encuentra oficialmente establecido, tras detectar condiciones oceánicas y atmosféricas compatibles con su desarrollo. Las proyecciones apuntan a que podría alcanzar una intensidad excepcional en los próximos meses.

Según informó el Centro de Predicción Climática de la NOAA, el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial observado recientemente confirma el inicio de este fenómeno natural, conocido por alterar los patrones climáticos en distintas regiones del planeta.

El Niño tiende a elevar las temperaturas medias mundiales y a aumentar los fenómenos extremos. Foto: Gemini (Ilustración).

El Niño forma parte de un ciclo climático que influye en las precipitaciones, las temperaturas y la circulación atmosférica global, generando efectos que pueden variar desde sequías prolongadas hasta lluvias intensas e inundaciones, dependiendo de la región afectada.

La llegada de El Niño en 2026

Los modelos climáticos analizados por la NOAA indican una alta probabilidad de que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con las estimaciones de la agencia, existe un 63% de probabilidad de que El Niño alcance la categoría de “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, un nivel que lo situaría entre los episodios más intensos registrados desde que comenzaron los registros modernos a mediados del siglo pasado.

Posibles efectos de El Niño en el mundo

Las previsiones de la NOAA coinciden con análisis recientes realizados por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, cuyos modelos también anticipan un evento de gran magnitud.

Históricamente, los episodios intensos de El Niño estuvieron asociados con aumentos de la temperatura media global, modificaciones en los regímenes de lluvia, sequías en algunas zonas y precipitaciones extremas en otras. Además, pueden afectar:

Agricultura

Abastecimiento de agua

Actividad ciclónica en distintas cuencas oceánicas

Aunque los especialistas señalan que aún es temprano para determinar con precisión el alcance final del fenómeno, las observaciones actuales y las proyecciones de los principales centros meteorológicos internacionales sugieren que podría tratarse de uno de los eventos climáticos más significativos de las últimas décadas.