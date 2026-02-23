El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja a nivel país por el ingreso de una intensa tormenta con lluvias y ráfagas de viento. La actividad eléctrica se hará presente junto con una fuerte baja en las temperaturas. El Servicio Meteorológico alertó por ingreso de un temporal que golpeará las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Corrientes durante el lunes. Los vientos serán en distintas direcciones con lluvias que acumularán hasta 20 milímetros. Según indicó el organismo, el clima inestable se mantendrá hasta la tarde del martes. El organismo informó que las lluvias llegarán a la provincia de Buenos Aires este lunes 23. El temporal comenzará a la mañana y se prolongarán a lo largo del día con tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 29° y los 26° para dar paso a una noche fresca. Durante la tarde del martes 24 las tormentas volverán para calmar la sensación térmica de hasta 31°. El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: