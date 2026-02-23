Según informaron, las primeras precipitaciones podrían registrarse en horas de la mañana, con una probabilidad de entre 10% y 40% de chaparrones. Sin embargo, el período de mayor inestabilidad se concentrará por la tarde, cuando la chance de tormentas aisladas se elevará a un rango de entre 40% y 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con una baja en la probabilidad de lluvias a valores de entre 10% y 40%. La temperatura mínima prevista será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 28 grados. No se prevén fenómenos de intensidad significativa más allá de las tormentas aisladas del lunes por la tarde, aunque el SMN recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.