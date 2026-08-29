Llega un diluvio histórico este sábado 29 y domingo 30 en la Patagonia. Imagen creada con IA.

Un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas llegará este fin de semana a la Patagonia, con lluvias persistentes, nevadas y bajas temperaturas.

El episodio tendrá su mayor impacto en sectores cordilleranos de Río Negro y Neuquén, donde se esperan precipitaciones durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación será especialmente inestable en la cordillera de ambas provincias.

Qué zonas de la Patagonia serán afectadas

El fenómeno alcanzará principalmente a sectores de Río Negro y Neuquén. En la zona cordillerana se esperan precipitaciones que podrán presentarse como lluvia o nieve dependiendo de la altura y de la evolución de las temperaturas.

En Río Negro, el área del Parque Nacional Nahuel Huapi se encuentra entre los sectores bajo vigilancia. Para el sábado se esperan nevadas seguidas de lluvias persistentes, mientras que el domingo las precipitaciones serán principalmente en forma de lluvia.

Según el aviso difundido por el parque, podrían acumularse entre 15 y 40 centímetros de nieve, con valores superiores de manera puntual. Además, se estiman entre 20 y 45 milímetros de lluvia acumulada, aunque también podrían superarse localmente.

Bariloche es uno de los destinos turísticos más convocantes y se ubica en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Nevadas, lluvias y caminos complicados

Las condiciones serán especialmente complejas en los sectores de montaña. En las zonas más elevadas de Río Negro y Neuquén no se descarta que las precipitaciones continúen en forma de nieve.

El escenario puede generar complicaciones para la circulación, especialmente en rutas y caminos cordilleranos. Por este motivo, las autoridades recomendaron consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular con vehículos preparados para condiciones invernales.

Además, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi solicitaron prestar atención a posibles cierres preventivos de áreas y senderos y consultar previamente cuáles se encuentran habilitados.

Cómo seguirá el tiempo el domingo 30

Durante el domingo 30 de agosto, el temporal continuará afectando a la región cordillerana, aunque el protagonismo pasará de las nevadas a las lluvias persistentes.

Los acumulados podrían volver a ubicarse entre 20 y 45 milímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores. En las áreas de mayor altura, nuevamente podría nevar.

Por la combinación de lluvia, nieve, frío y condiciones adversas en los caminos, se recomienda extremar las precauciones durante todo el fin de semana.

Recomiendan extremar las precauciones

Ante este escenario, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi solicitaron a residentes y turistas mantenerse atentos a los cierres preventivos de distintas áreas y consultar previamente el estado de las sendas habilitadas.

También recomendaron circular con vehículos preparados para las condiciones invernales y llevar cadenas, especialmente en los caminos de montaña.

Para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, las autoridades remarcaron la importancia de consultar las condiciones meteorológicas y el estado de los caminos antes de salir.