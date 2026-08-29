La pastafrola de batata sin azúcar ni harina se posiciona como una alternativa ideal para quienes desean disfrutar de un postre casero, rico y nutritivo sin descuidar sus hábitos alimenticios. Gracias a ingredientes seleccionados y bajos en carbohidratos, esta receta combina sabor, textura, practicidad y bienestar, convirtiéndose en una excelente opción para acompañar la merienda o compartir en reuniones familiares.

Además de ser fácil de preparar, esta versión saludable de un clásico argentino permite aprovechar la dulzura natural de la batata sin necesidad de incorporar azúcar refinada. Con la ayuda del molde tartera Hudson 1 pieza antiadherente 25 cm, la cocción resulta más uniforme y la presentación final luce impecable, logrando una receta que combina tradición, innovación, nutrición y comodidad en cada porción.

Cómo hacer una pastafrola de batata sin azúcar ni harina

La pastafrola de batata es una opción ideal para quienes buscan un postre saludable y delicioso. Para prepararla, se necesitan 400 gramos de dulce de batata, 3 cucharadas de edulcorante, 2 huevos, 100 gramos de manteca, 150 gramos de almendras molidas y esencia de vainilla a gusto. La combinación de estos ingredientes permite obtener una preparación con una dulzura natural, un aroma irresistible y una textura que conquista tanto a grandes como a chicos.

La preparación es muy sencilla y no requiere técnicas complejas. En primer lugar, se deben pisar las batatas hasta obtener un puré suave. Por otro lado, se mezcla la manteca derretida con los huevos y luego se incorporan el puré, el edulcorante, las almendras molidas y la esencia de vainilla. Una vez integrada la preparación, se vierte en el molde tartera Hudson 1 pieza antiadherente 25 cm, un aliado práctico que facilita el desmolde y contribuye a una cocción pareja.

El tiempo de cocción es de entre 30 y 40 minutos en un horno precalentado a 180 °C. Durante este proceso, la batata desarrolla notas más intensas y una superficie ligeramente dorada que realza el sabor final. El resultado es una pastafrola de batata tierna, equilibrada y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Variedades y consejos para una mejor preparación

Esta receta admite distintas variantes para adaptarse a todos los gustos. Es posible incorporar cacao amargo para aportar un perfil más intenso o sumar frutas secas para enriquecer el valor nutricional. Sin embargo, se recomienda mantener un equilibrio en las cantidades para conservar la consistencia adecuada de la mezcla. En este sentido,la tartera Hudson favorece una distribución uniforme del calor y ayuda a conseguir una cocción homogénea.

Al momento de servir, una pizca de canela o una cucharada de yogur natural pueden aportar un toque especial. Estos acompañamientos realzan los sabores naturales de la batata y transforman cada porción en una experiencia aún más placentera.

Preparar una pastafrola de batata sin azúcar ni harina es una excelente manera de disfrutar un postre casero, nutritivo y lleno de sabor. De esta manera, es posible incorporar opciones más saludables a la mesa sin renunciar al placer de los sabores tradicionales.