Mientras distintas regiones podrían recibir lluvias intensas con acumulados de hasta 100 milímetros, una nueva masa de aire frío avanzará sobre el país y provocará un marcado descenso de las temperaturas.

El escenario más inestable se concentrará en Córdoba, Santa Fe y varias provincias del Litoral, donde los modelos anticipan lluvias y tormentas durante los próximos días.

El cambio de condiciones será especialmente notorio hacia el cierre de la semana, cuando el ingreso de aire frío modifique el panorama térmico.

Alerta por lluvias extremas: estas son las provincias que podrían recibir hasta 100 mm

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el período de mayor inestabilidad tendrá como protagonistas el Litoral y el noreste del país, con precipitaciones que podrían dejar acumulados importantes. Algunas zonas cercanas al Río Uruguay también aparecen entre las áreas con mayores registros previstos.

Entre las provincias bajo seguimiento se encuentran Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, aunque la intensidad de las lluvias variará según cada región y la evolución de los sistemas meteorológicos.

Los pronósticos extendidos también muestran probabilidades elevadas de precipitaciones en sectores del norte del país, por lo que el escenario podría extenderse durante varias jornadas.

Lluvias intensas y frío: el pronóstico del SMN para los próximos días en Argentina SMN + Canva

El frío vuelve con fuerza y cambia por completo el pronóstico de esta semana

Las lluvias no serán el único fenómeno destacado. Después de las jornadas de mayor humedad e inestabilidad, una nueva masa de aire frío avanzará sobre el territorio y provocará un descenso marcado de las temperaturas.

El cambio será progresivo y podría sentirse con mayor intensidad hacia el final de la semana. Las temperaturas mínimas descenderán y el ambiente se volverá más fresco, incluso en zonas que durante los días previos hayan registrado condiciones más templadas.

En el centro del país, el descenso térmico estará acompañado por períodos de cielo parcialmente nublado y una menor probabilidad de precipitaciones durante el fin de semana.