Se aproxima un diluvio de agua helada este sabado 29. Foto ChatGPT.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas para este sábado 29 de agosto en sectores de Río Negro y Neuquén.

El fenómeno estará marcado por nevadas, lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento, con acumulados que podrían generar complicaciones en rutas y caminos de montaña.

El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el área permanecerá bajo vigilancia debido al avance del sistema meteorológico.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones y mantenerse informados ante posibles cierres preventivos de senderos y caminos.

Alerta amarilla por nevadas y lluvias en Río Negro y Neuquén

Durante el sábado, se esperan nevadas seguidas de lluvias persistentes. De acuerdo con el aviso difundido por el Parque Nacional Nahuel Huapi, los valores de nieve acumulada podrían ubicarse entre 15 y 40 centímetros, aunque podrían superarse puntualmente.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 45 milímetros durante todo el período de alerta, con posibilidad de registros superiores de manera localizada.

En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse nuevamente en forma de nieve debido a las bajas temperaturas.

Bariloche es uno de los destinos turísticos más convocantes y se ubica en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Cómo seguirá el tiempo el domingo 30

Para el domingo 30 de agosto, las lluvias persistentes serán las protagonistas. Se esperan nuevamente acumulados de entre 20 y 45 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores en algunos sectores.

En las áreas cordilleranas más elevadas tampoco se descarta que continúen las precipitaciones en forma de nieve.

Recomiendan extremar las precauciones

Ante este escenario, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi solicitaron a residentes y turistas mantenerse atentos a los cierres preventivos de distintas áreas y consultar previamente el estado de las sendas habilitadas.

También recomendaron circular con vehículos preparados para las condiciones invernales y llevar cadenas, especialmente en los caminos de montaña.

Para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, las autoridades remarcaron la importancia de consultar las condiciones meteorológicas y el estado de los caminos antes de salir.