La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 29 de agosto

El clima en España se caracterizará por un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia y Asturias, habrá cielos nubosos debido a un frente que traerá precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en el oeste de Galicia.

Las temperaturas máximas aumentarán en general, superando los 35 grados en el Guadalquivir, mientras que las mínimas descenderán en Baleares y el este peninsular. Habrá vientos alisios moderados en Canarias, con intervalos fuertes y vientos moderados del sur en Galicia y otras regiones costeras.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

En Madrid habrá cielos despejados, temperaturas en aumento (máxima 31 grados, mínima 13) y viento flojo variable con predominio del suroeste a mediodía.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con posibles brumas matinales en el bajo Guadalquivir. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 36 grados máximos y 14 grados mínimos, con vientos flojos y moderados en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado y algunas nubes altas en el este y nubes diurnas en la cara norte del Pirineo por la tarde. Las temperaturas variarán, con mínimas descendiendo a 11 grados y máximas alcanzando 34 grados en el interior, mientras que el litoral central experimentará un ligero descenso. Habrá viento flojo del norte en el litoral, cambiando a sureste y oeste en otras áreas al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón, cielo despejado; mínima de 12 °C y máxima de 34 °C, con ligero descenso de mínimas en el este y ascenso en el oeste, máximas al alza, viento flojo variable a primeras horas y brisas de valle desde el mediodía.

El clima en Asturias se presentará poco nuboso o despejado, con brumas y nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera. Aumentará a nuboso o cubierto durante la mañana, con lluvias débiles y chubascos poco probables en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 26 y 12 grados, con mínimas en ascenso en el extremo oriental y máximas en ascenso en general. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados del oeste en el litoral occidental.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso y baja probabilidad de precipitación débil con barro, tendiendo de madrugada a poco nuboso. Noches más frescas y días ligeramente más cálidos. Viento flojo del norte, girando a este por la mañana con brisas costeras.

En el norte de las islas con mayor relieve, cielos nubosos por la mañana y al anochecer. En otras zonas, poco nuboso en general, con intervalos nocturnos en Lanzarote y Fuerteventura. Baja probabilidad de lluvias débiles en el nordeste de La Palma. Temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 30 grados, con ligeros ascensos en medianías y moderados en zonas altas. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, con rachas muy fuertes en Gran Canaria. Brisas en el suroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo despejado por la mañana y poco nuboso por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 14 y 34 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con posibilidad de brumas o bancos de niebla matinales en el tercio occidental y alguna débil precipitación dispersa en las montañas del noroeste; las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 32 grados y un mínimo de 6 grados, con viento variable predominando de componente oeste, flojo y con intervalos moderados en el tercio norte.

El clima se presentará con cielos despejados, algunas nubes altas dispersas en el sur durante las horas centrales. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el sureste de Cuenca y Albacete, mientras que en el resto aumentarán, especialmente en las zonas de montaña del oeste. Las máximas alcanzarán los 33 grados y las mínimas bajarán a 9 grados. Predominará un viento flojo variable, con componente oeste en casi todas las provincias y del sureste en Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos de levante y máximas de 25 °C en descenso, con mínimas de 19 °C sin cambios.

En Melilla, cielos despejados, temperaturas con pocos cambios (29/22 ºC) y vientos flojos del este, con intervalos del norte por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso o despejado, con nubosidad baja al final del día en el noroeste; mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral, vientos flojos variables.

En Navarra, cielo poco nuboso o despejado, mínima de 10 grados y máxima de 29 en ascenso, con vientos flojos variables que por la tarde tenderán a norte con intervalos moderados.

En La Rioja, cielo poco nuboso o despejado, mínima 13°C, máxima en ascenso hasta 34°C y viento variable flojo con algún intervalo moderado.

Contenido generado por inteligencia artificial.