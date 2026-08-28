Llega la tormenta del siglo durante las próximas 48 horas este viernes 27 y sábado 28: lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en Neuquén y Mendoza. (Imagen creada por IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nevadas que afecta a distintos sectores cordilleranos de Neuquén y Mendoza durante las próximas horas.

Según el organismo, el fenómeno se extiende con distinta intensidad según la zona, con niveles que van de amarillo a naranja.

En este contexto, se esperan nevadas persistentes, ráfagas de viento y una marcada reducción de la visibilidad en los caminos de montaña.

Según el organismo, el fenómeno se extiende con distinta intensidad según la zona, con niveles que van de amarillo a naranja. Generado con IA.

Qué zonas están bajo alerta

El SMN detalló las localidades cordilleranas alcanzadas por el aviso meteorológico. Estas son las zonas afectadas:

Cordillera de Malargüe (Mendoza)

Cordillera de San Rafael (Mendoza)

Cordillera de Aluminé (Neuquén)

Cordillera de Chos Malal (Neuquén)

Cordillera de Loncopué (Neuquén)

Cordillera de Minas (Neuquén)

Cordillera de Picunches (Neuquén)

Cordillera de Ñorquín (Neuquén)

En el caso de Mendoza, el organismo señaló que la situación presenta un nivel de mayor severidad. Sin embargo, ambas provincias comparten el riesgo de interrupciones en la circulación vial.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones a quienes deban circular por rutas de montaña en las próximas 48 horas.

Cuánta nieve va a caer y qué recomienda el SMN

De acuerdo con el informe técnico, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros en los sectores bajo alerta amarilla.

En las zonas con mayor severidad, dentro de Mendoza, las proyecciones son más altas y podrían superar ese rango durante todo el período de vigencia del aviso.

El fenómeno estará acompañado por viento intenso, lo que aumenta el riesgo de reducción de visibilidad por nieve en suspensión, conocido como viento blanco.

En este sentido, el SMN recomienda:

Evitar circular por rutas cordilleranas sin necesidad.

Llevar cadenas o elementos de tracción en el vehículo.

Verificar el estado de las rutas antes de salir.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

No exponerse a actividades al aire libre en zonas de altura.

Si bien las alertas del SMN se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, el organismo aclaró que pueden emitirse avisos adicionales si la situación lo requiere.