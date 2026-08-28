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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una alerta naranja y amarilla para varias zonas de Catamarca este viernes 27 de agosto, por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.

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Se trata de uno de los eventos de viento más intensos del año para la provincia. Las zonas cordilleranas son las más comprometidas, aunque el fenómeno también afecta a varias áreas de puna.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una alerta naranja y amarilla para varias zonas de Catamarca este viernes 27 de agosto, por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una alerta naranja y amarilla para varias zonas de Catamarca este viernes 27 de agosto, por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.ChatGPT

Zonas bajo alerta: dónde va a pegar más fuerte

El SMN dividió el nivel de riesgo según la región. En este sentido, hay dos categorías de alerta activas para la jornada del viernes.

Alerta naranja

  • Cordillera de Antofagasta de la Sierra
  • Cordillera de Tinogasta

Alerta amarilla

  • Puna de Antofagasta de la Sierra
  • Puna de Belén
  • Puna de Cafayate
  • Puna de San Carlos
  • Puna de Tinogasta
  • Puna de Santa María
  • Puna de Tafí del Valle

Las localidades bajo alerta naranja son las que enfrentan el escenario más complicado, ya que ahí se esperan las ráfagas más fuertes y el mayor riesgo de daños materiales.

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Qué recomienda el SMN para las zonas de alerta naranja

Cuando el SMN emite una alerta naranja, las recomendaciones dejan de ser generales y pasan a un nivel de precaución más alto. Por eso, conviene tomar en serio cada punto.

Estas son las medidas oficiales que sugiere el organismo:

  • Evitar circular en rutas y caminos rurales durante las horas de mayor intensidad del viento
  • Asegurar objetos sueltos en balcones, patios y terrazas
  • Alejarse de estructuras precarias, carteles y árboles con riesgo de caída
  • No realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas altas o descampadas
  • Prestar atención a los cortes de energía eléctrica que puedan derivarse de la caída de cables
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil local

Además, el organismo remarca que las alertas naranjas requieren un seguimiento constante, ya que las condiciones pueden agravarse en pocas horas. Si bien la alerta amarilla también exige cuidado, el naranja implica un nivel de daño potencial más alto sobre estructuras, vehículos y actividades productivas.

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En Catamarca, las zonas de cordillera suelen ser las más golpeadas por este tipo de eventos debido a la altura y la exposición del terreno.

No obstante, las localidades de puna tampoco están exentas de sufrir ráfagas fuertes durante la jornada.

Se espera que el fenómeno se mantenga activo durante buena parte del viernes, con una mejora paulatina hacia el fin de semana. En conclusión, el SMN pide extremar las precauciones en las zonas de cordillera y puna catamarqueña hasta que se levante la alerta.