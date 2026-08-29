Las condiciones climáticas previstas para el último fin de semana de agosto.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia tendrá un fin de semana marcado por las lluvias, con las condiciones más intensas previstas para este sábado 29 de agosto, principalmente durante la tarde y la noche.

El avance de la onda tropical No. 42 favorecerá el incremento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica en diferentes sectores del país. Además, la onda tropical No. 44 podría ingresar al territorio nacional durante el domingo y generar nuevos cambios en el tiempo.

Estas son las zonas donde se esperan las lluvias más fuertes este sábado

Para este sábado se prevé un aumento de las precipitaciones en amplios sectores de Colombia. Los mayores acumulados se concentrarán principalmente en las regiones Pacífica y Orinoquía, el norte de la región Andina y el sur de la región Caribe.

Las lluvias más significativas se esperan durante la tarde y la noche en sectores de Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. Shutterstock / Composición Canva

En las zonas afectadas por el terremoto continuarán las precipitaciones, especialmente en Antioquia, Risaralda, Quindío, Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca. En estos sectores podrían registrarse lluvias de diferente intensidad, por lo que el Ideam recomienda mantener especial atención ante posibles movimientos en masa.

El domingo continuarán las lluvias, aunque disminuirán en varias regiones

Para el domingo 30 de agosto se espera una disminución de las precipitaciones frente a la jornada anterior en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, las lluvias persistirán en la región Pacífica y podrían alcanzar intensidad alta durante la tarde y la noche.

También se esperan precipitaciones en La Mojana y en sectores de Cesar, Sucre, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guaviare y Vaupés.

La onda tropical No. 42 continuará avanzando sobre el país, mientras que la No. 44 podría ingresar durante esta jornada, favoreciendo condiciones de mayor nubosidad y lluvias en algunos sectores.

Habrá vientos fuertes, calor y descensos de temperatura

El panorama meteorológico también estará acompañado por condiciones de viento y oleaje que requieren atención. En el occidente del mar Caribe se esperan vientos de hasta 37 km/h y oleaje de hasta tres metros.

En la península de La Guajira persistirán los vientos fuertes, con velocidades máximas superiores a 40 km/h. Además, se prevén temperaturas máximas elevadas en amplios sectores del oriente y centro de la región Caribe, el litoral Pacífico y el valle del río Magdalena.

El índice de calor permanecerá en condición de alerta en amplios sectores de las regiones Caribe, Amazonía y Orinoquía, además de las zonas media y baja del valle del río Magdalena. En contraste, podrían presentarse descensos de temperatura en sectores elevados de Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

Para Bogotá se esperan lluvias ligeras, principalmente durante la tarde y la noche, con una temperatura máxima cercana a los 19 °C.

Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. (Fuente: Shutterstock)

¿Qué cuidados tener en cuenta ante las lluvias y tormentas?

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, se recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

El Ideam también recomienda prestar especial atención a las alertas por movimientos en masa en el piedemonte Llanero y Amazónico y en el litoral Pacífico, particularmente en sectores de Chocó, Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Meta.

Frente a los incendios de cobertura vegetal, las alertas rojas se concentran en Tolima, Cundinamarca, Nariño y Huila. También se aconseja mantener seguimiento en Cauca, Caldas, Boyacá, Antioquia y La Guajira.