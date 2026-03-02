Un festival inédito promete transformar el cielo porteño en una postal digna de Capadocia, pero sin salir del país. Se trata de Buenos Aires Flota, un evento que reunirá globos aerostáticos, música en vivo y espectáculos nocturnos en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta invita a disfrutar de una jornada al aire libre con exhibiciones aéreas, vuelos cautivos —globos sujetos al suelo que se elevan a baja altura— y demostraciones de destreza. Una experiencia pensada para toda la familia y para quienes buscan planes originales en CABA durante el otoño 2026. El festival se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Parque de la Ciudad, ubicado sobre Avenida Roca 4099. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek y parten desde $ 25.200, con valores que pueden modificarse según la etapa de venta y el tipo de acceso seleccionado. Desde la organización remarcaron que la realización depende exclusivamente del clima. No solo la lluvia puede afectar el desarrollo del espectáculo, sino también las ráfagas de viento, que condicionan el despliegue seguro de los globos. En caso de suspensión, las fechas alternativas previstas son: A diferencia de otros eventos internacionales, Buenos Aires Flota no contempla vuelos libres para el público. El acceso a los globos será únicamente visual, aunque habrá elevaciones cautivas como parte de la exhibición. Además del espectáculo aéreo, el predio contará con: Uno de los momentos más esperados será el Night Glow, un despliegue nocturno con globos iluminados y fuegos artificiales sincronizados que promete ser el punto más impactante de la jornada. La música también tendrá un rol central, con bandas en vivo y DJs que acompañarán el evento hasta el cierre. La agenda prevista para el 28 de marzo es la siguiente: